Apple souhlasil s více než 100% zdražením pamětí ze strany Samsungu. Situace na trhu je zoufalá

- Paměťová krize, která zmítá technologický svět, je v plném proudu
- Dotýká se všech výrobců elektroniky, včetně těch největších
- Nedostatek pamětí šroubuje ceny a Apple se kvůli tomu pořádně plácne přes kapsu
Mobilní trh se začal po nedávných nepříjemnostech v podobě polovodičové a ekonomické krize poměrně slušným tempem uzdravovat. Postupnému návratu na původní čísla ale vydala ráznou stopku umělá inteligence a její nároky na datová centra, která potřebují kvanta pamětí. Kapacity vykoupili velcí AI hráči a pro tradiční výrobce toho moc nezůstává. To nyní pocítil i Apple, který musel za paměti pro své telefony sáhnout hodně hluboko do peněženky.
Situace okolo pamětí se nemění
Paměťová krize trvá již nějakou tu dobu a nevypadá to, že by měla v dohledné době skončit. Zatímco tradiční výrobci elektroniky nemají kde brát a když ano, musí za paměti platit skoro zlatem, producenti čipů řeší o dost příjemnější problémy – kapacity jsou rozebrány na dlouho dopředu, a kdo chce paměti, musí sáhnout hluboko do peněženky.
To aktuálně pocítil i Apple, tedy jeden z největších hráčů v branži. Ten bude nově za operační paměť LPDDR5X používanou v iPhonech 17 Pro a Air, kterou odebírá od Samsungu, platit dvojnásobek původní ceny. Toto navýšení bylo odsouhlaseno na mimořádné schůzce mezi oběma výrobci, která se týkala vyjednání objemů dodávek pro první polovinu letošního roku.
Ceny pamětí letí nahoru
Zatímco na začátku tohoto roku stál paměťový modul o kapacitě 12 GB RAM LPDDR5X pro výše zmíněné iPhony 30 dolarů, nyní jeho cena poskočila na 70 dolarů, tedy více než dvojnásobně. Původně byl ve hře údajně „jen“ 60% nárůst ceny, ale nakonec se z toho vyklubala 100% přirážka a zoufalou situaci na trhu potvrzuje skutečnost, že ji Apple ihned akceptoval.
Většina výrobců paměťových čipů, jako třeba SK Hynix a Micron, přesměrovává své výrobní kapacity směrem k pamětem s vysokou šířkou pásma (HBM). Právě ty totiž hrají v datových centrech pro umělou inteligenci zásadní roli a výsledkem je nedostatek kapacit pro tradiční moduly DRAM. A imunní vůči tomu není ani mobilní divize Samsungu, která má s pamětmi také problémy.
Jak se vyšší ceny pamětí promítnou do ceny iPhonů?
Vyšší ceny modulů samozřejmě ovlivňují všechny výrobce a někteří z nich již oficiálně ohlásili, že budou zdražovat. Samsung v rámci nové řady Galaxy S26 vyšší paměťové varianty zdražil, a to poměrně výrazně a podobnou cestou se vydá například i Xiaomi. Apple prozatím takové plány pravděpodobně nemá a uvádí se, že iPhony 18 by zdražovat neměly.