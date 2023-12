Apple otevře iOS dalším obchodům. Microsoft už se třese na novou příležitost

Microsoft chystá vlastní herní obchod pro iOS

Redmondší na něm spolupracují s několika partnery

V obchodě patrně uvidíme i populární mobilní hry od Activision Blizzard King

Evropská komise letos v září ukázala prstem na šest největších hybatelů digitálního světa a přikázala jim uvést jejich stěžejní produkty do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích. Ten zejména vyžaduje, aby provozovatelé digitálních platforem nijak nezvýhodňovaly vlastní produkty na úkor konkurence, což si vyžádá spoustu změn v populárních operačních systémech, aplikacích, službách, sociálních sítích nebo obchodech aplikací.

Microsoft se těší na otevření iOS

Velké změny například čekají Apple, který s největší pravděpodobností musí otevřít svůj mobilní systém iOS pro instalaci aplikací z jiných zdrojů než je App Store, ať už napřímo, nebo z konkurenčních obchodů aplikací. V Cupertinu se již na tento proces připravují, první důkazy se objevily v kódu beta verze iOS 17.2.

Na otevření iOS se těší spousta firem, mezi nimi i Microsoft. Šéf herní divize Phil Spencer už letos na jaře oznámil, že jakmile Apple v iOS povolí obchody třetích stran, Microsoft bude mezi prvními, kdo po této hozené rukavici skočí. Tento záměr nyní Spencer opět potvrdil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Podle Spencera vládnou trhu s mobilními hrami Apple a Google, nicméně Microsoft je připraven si z tohoto koláče urvat svůj díl. Redmondští prý společně s několika partnery jedná o vývoji nového obchodu s mobilními hrami, který by zmíněný duopol narušil. Konkrétní termín vydání Spencer neprozradil, avšak naznačil, že čekání nebude na dlouhé roky, ale na kratší dobu. Koneckonců letos na jaře se spekulovalo, že by „Xbox Store“ pro iOS mohl dorazit už v roce 2024.

Sílu Microsoftu na mobilních zařízení nepochybně posílí nedávná akvizice společnosti Activision Blizzard King za 69 milionů dolarů, která redmondským přihrála do náruče populární mobilní hry Candy Crush, Call of Duty Mobile a další. Tyto hry lze v současné době najít v App Store, otázkou je, zda na tomto místě po spuštění vlastního herního obchodu Microsoftu zůstanou. Hovoří se totiž i o tom, že Apple musí iOS otevřít i konkurenčním platebním systémům, což by umožnilo provozovatelům alternativních obchodů vymanit se z podmínky odvádět Applu 30 procent z každé utracené částky.

Vlastní herní obchod pro iOS by mohla připravit i společnost Epic Games. Ta iniciativu otevření iOS otevřela před třemi lety, když do hry Fortnite propašovala vlastní platební systém a vysloužila si od Applu nekompromisní ban. Díky Evropské komisi by se Fortnite opět mohl na iOS objevit společně s dalšími hrami od Epic Games.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?