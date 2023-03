Xbox do kapsy? Microsoft připravuje vlastní herní obchod pro iPhone

Apple bude muset příští rok otevřít své ekosystémy třetím stranám

Microsoft bude chtít zvednout hozenou rukavici mezi prvními

Příští rok vzejde v platnost novela evropského zákona o digitálních trzích a službách, která přinese několik významných novinek včetně snahy o narovnání hospodářské soutěže v digitálních ekosystémech. Tato část mimo jiné obsahuje i klauzuli o umožnění stahování aplikací ze zdrojů třetích stran, což se přímo týká jablečných platforem iOS a iPadOS – ty totiž v současné době neumožňují instalovat aplikace z obchodů třetích stran nebo samostatně. To se má ale 1. ledna 2024 změnit.

Dá se předpokládat, že na začátku příštího roku se vyrojí spousta alternativních obchodů aplikací, které budou chtít na iOS a iPadOS narušit současnou nadvládu App Store. Jedním z nich bude i obchod Microsoft Xbox, jehož příchod potvrdil v rozhovoru pro Financial Times přímo šéf divize Microsoft Gaming Phil Spencer. Ten cítí v novelizaci evropského zákona velkou příležitost dostat hraní Xbox her na jakoukoliv obrazovku.

V současném stavu je podle Phila Spenera je komplikované dostat ekosystém Xbox na obrazovky smartphonů, avšak jakmile dojde v tomto světě k uvolnění restrikcí, chce být Microsoft mezi prvními. Mobilní telefony jsou totiž největší herní platformou, a tak není divu, že si redmondští budou chtít ukousnout alespoň část tohoto obrovského koláče.

Spencer prozradil, že by chtěl pro mobilní platformy přizpůsobit své aplikace Xbox a Game Pass, skrze které by bylo možné nakupovat hry a herní předplatná, a nepochybně i hrát streamované hry v rámci programu Xbox Cloud Gaming. To je v současné době na iOS/iPadOS možné pouze skrze internetový prohlížeč.