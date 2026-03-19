Apple opouští další manažer. Šéf chytré domácnosti bude vyrábět prsteny

- Apple opouští Brian Lynch, šéf vývoje produktů pro chytrou domácnost
- Přechází do společnosti Oura, povede vývoj hardwaru, mimo jiné chytrých prstenů
- Vlastní prsten „Apple Ring“ údajně plánuje i společnost z Cupertina
Z Applu odchází další vrcholný manažer, šéf segmentu domácích zařízeních, ve kterém se Apple pokouší v posledních letech zabodovat hlavně reproduktory HomePod a HomePod mini. Brian Lynch v Cupertinu tuto pozici zastával od roku 2022. Jako první o tom informovala agentura Bloomberg.
Brian Lynch strávil ve společnosti Apple víc jak 20 let, nyní se však přesouvá do společnosti Oura Health, která vyrábí stejnojmenné chytré prsteny. Bloombergu to potvrdil přímo generální ředitel Oura Tom Hale. Pro Apple ale nemusí jít o ztrátu v pravém slova smyslu. Lynchův odchod má být dalším příkladem restrukturalizace, kterou Tim Cook v Applu nastavil již na konci loňského roku.
Apple’s top hardware engineering executive overseeing home devices is leaving for smart ring maker Oura, marking a setback for a unit already contending with product delays. https://t.co/Elm5lrELTu
— Mark Gurman (@markgurman) March 17, 2026
Jak zmiňuje Mark Gurman ve svém reportu, Apple se v segmentu chytré domácnosti nikdy neuchytil a v posledních letech výrazně zaostává za svou úhlavní konkurencí, kterou tvoří zejména Google a Amazon. Lynch měl toto odvětví za úkol vést od roku 2022, za svou zhruba 20letou historii v Applu se však podílel rovněž na vývoji původních iPodů nebo na později zaříznutém projektu autonomního elektromobilu Apple Car.
Velký exodus aneb Kdo opustil Apple v roce 2025
- Jeff Williams – dlouholetý provozní ředitel (COO), Apple opustil po 27 letech, zkraje roku 2025 jej nahradil Sabih Khan.
- Luca Maestri – finanční ředitel (CFO), v Applu byl od roku 2010, v lednu 2025 jej nahradil Kevan Parekh.
- John Giannandrea – další člen úzkého vedení, od roku 2018 vedl vývoj strojového učení, po nezdarech s Apple Intelligence oznámil v listopadu 2025 svůj odchod. Ve firmě zůstává jako konzultant.
- Alan Dye – šéf designu uživatelského prostředí všech operačních systémů, spolupracoval s Jonym Ivem, v listopadu 2025 odešel do firmy Meta. Vzal s sebou i kolegu z designérského týmu Billyho Sorrentina.
- Kate Adams – hlavní právnička v Applu, zkraje roku ji nahradila Jennifer Newstead.
- Lisa Jackson – viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy, odpovědná mimo jiné za regulace, tedy kooperaci například s Evropskou komisí. Odešla zkraje roku 2026.
- Ruoming Pang, Ke Yang, Jian Zhang – členové vývojového týmu umělé inteligence, strojového učení a robotiky, první dva zmínění odešli do firmy Meta.
Budoucí plány: displej, robot a Apple Ring
Právě v odvětví domácího elektra a smart home se Apple plánuje v příštích letech více angažovat. Ještě v letošním roce by měl zamířit do prodeje chytrý nástěnný displej pro ovládání chytré domácnosti, takzvaný HomePad. Na rok 2027 pak Apple plánuje pohyblivého stolního robota s integrovaným displejem. Oba tyto projekty však byly již několikrát odloženy, takže oficiálního představení se možná dočkáme až později, než je odhadováno.
„Lynch měl na starosti hardwarovou stránku nových zařízení. Společnost Apple původně plánovala uvést tento chytrý displej na trh již loni, ale uvedení produktu bylo několikrát odloženo kvůli problémům s přepracováním asistenta Siri. Aktualizace hlasového asistenta je klíčová pro poskytování personalizovaných dat tomuto zařízení,“ píše insider Gurman.
Lynchův odchod do společnosti Oura je pikantní ještě v jedné věci. Už před 1,5 rokem totiž unikl patent, dle kterého firma z Cupertina plánuje vyvíjet vlastní chytrý prsten, zatím pracovně označovaný jako Apple Ring. V létě loňského roku tuto spekulaci potvrdil insider Mark Gurman, podle jeho informací se Apple usilovně zajímá o projekt vlastního prstenu, ač zatím není v nijak pokročilé fázi vývoje.