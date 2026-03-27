Apple chystá velký skok. Příští iPhony mohou dostat 200Mpx fotoaparát

- Apple interně testuje 200Mpx pro iPhone
- Má se jednat o 1/1,12″ snímač od Sony, použit by měl být u hlavního snímače
- K nasazení by mohlo dojít už příští rok u výroční řady iPhone 20
Apple přistupuje k upgradům fotoaparátů ve svých telefonech vcelku konzervativně, přesto iPhony patří mezi nejlépe fotící smartphony na trhu. Americký gigant dokáže i ze starších snímačů vykouzlit perfektní snímky, a to díky vysokému výpočetnímu výkonu vlastních čipů a softwarovým kouzlům. Aktuální vrcholné iPhony využívají k focení trojici kamer s rozlišením 48 megapixelů, tato hodnota by ale již brzy mohla významně narůst.
Příští iPhony by mohly dostat 200Mpx fotoaparáty
Přestože kvalitní fotografie není přímo závislá na množství megapixelů, výrobci smartphonů se rádi v marketingových materiálech chlubí vysokými čísly – 200 megapixelů zní přeci jen lépe než 12 megapixelů. Apple se v této disciplíně nikam nehoní a konkurenci dohání až se značným zpožděním.
Podle obvykle přesného informátora Digital Chat Station si Apple pohrává s myšlenkou nasadit v iPhonu fotoaparát s rozlišením 200 megapixelů. Firma z Cupertina údajně interně testuje 1/1,12″ snímač, teoreticky by se mohlo jednat o snímač Sony LYTIA 901, který bude nasazen do připravovaného smartphonu Oppo Find X9 Ultra.
Na rozdíl od čínské značky má ale Apple ambice použít tento senzor u hlavního fotoaparátu, zatímco u Oppo Find X9 Ultra bude plnit funkci teleobjektivu. Nelze očekávat, že 200Mpx fotoaparát uvidíme už u letošních iPhonů, potenciální šanci k nasazení vidíme příští rok, kdy iPhone oslaví 20. výročí.
Vůbec prvním smartphonem v historii s 200Mpx fotoaparátem byla Motorola Moto X30 představená v srpnu roku 2022, více tuto technologii zpopularizoval Samsung Galaxy S23 Ultra, který přišel o půl roku později. Loni si 200Mpx fotoaparát odbyl premiéru na pozici teleobjektivu, a už příští týden se ve smartphonu Vivo X300 Ultra ukáže celkem dvakrát – jak u hlavního fotoaparátu, tak u periskopického teleobjektivu.
