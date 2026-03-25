AI vlak začíná brzdit: dohoda mezi Disney a OpenAI padá, model Sora končí

- OpenAI ukončilo vývoj modelu Sora, neplánuje ani jeho integraci do ChatGPT
- V souvislosti s tím končí také plánovaná dohoda mezi OpenAI a Disney
- Vývojáři ChatGPT se chtějí plně soustředit na boj s největším konkurentem
Umělá inteligence se v posledních letech skloňuje snad ve všech pádech. Zatímco někteří, včetně velkých investorů, věští AI velkou budoucnost a věří, že radikálně změní řadu odvětví, jiní jsou o poznání skeptičtější a otevřeně hovoří o velké nafouknuté bublině, která jednou praskne. Zatímco ještě nedávno měli vodu na mlýn především ti spadající do první skupiny, nyní už je vidět, že některé firmy pomalu zařazují zpátečku ohledně svých investic do umělé inteligence.
Sora se definitivně loučí, dohoda s Disney padá
Jedna z předních společností v segmentu umělé inteligence, OpenAI, nyní oznámila, že se loučí s aplikací Sora. Jde o nástroj pro generování videí, který firma uvedla na trh na konci roku 2024 a který byl ještě před několika měsíci ústředním bodem rozsáhlé licenční dohody s Disney. O tomto kroku informoval již dříve deník The Wall Street Journal s tím, že šéf OpenAI Sam Altman sdělil zaměstnancům, že vývoj modelu Sora bude ukončen, přičemž se nepočítá ani s integrací do ChatGPT, jak se dříve spekulovalo.
Podle The Hollywood Reporter tím pádem končí i dohoda, kterou Disney oznámilo v prosinci a v níž uvedl, že do OpenAI investuje 1 miliardu dolarů (cca 21 miliard korun), poskytne licenci na použití svých postav v aplikaci Sora a bude do Disney Plus zasílat videa generovaná umělou inteligencí. „Loučíme se se Sorou. Všem, kteří pomocí Sory tvořili, sdíleli a budovali kolem ní komunitu: děkujeme. To, co jste se Sorou vytvořili, mělo velký význam, a víme, že tato zpráva je pro vás zklamáním. Brzy zveřejníme další informace, včetně harmonogramu pro aplikaci a API a podrobností o tom, jak zachovat vaše díla,“ uvedl tým stojící za Sorou.
OpenAI se k celé záležitosti prozatím oficiálně nevyjádřilo a ani jinak nevysvětlilo tuto změnu. Již se ale objevily náznaky, že se situace firmy mění, a to poté, co Altman před několika měsíci vyhlásil „červený kód“ kvůli možnému zaostávání ChatGPT za největším konkurentem, kterým je Gemini od Googlu.