Myšák Mickey vrací úder! Disney žaluje AI Midjourney za plagiátorství

Dva giganti Hollywoodu, Disney a Universal, podali žalobu na Midjourney

Nelíbí se jim zneužívání jejich duševního vlastnictví

Firma stojící za oblíbeným AI nástrojem prozatím situaci nekomentovala

Rapidní rozvoj umělé inteligence s sebou přinesl také spoustu morálních a právních otázek. Jednou z nich je i situace, kdy si uživatelé nechávají vygenerovat známé postavičky z animovaných filmů, které jsou pod ochranou autorského práva. Na jednu stranu se sice nejedná o přímou kopii, na tu druhou ale i snaha imitovat jejich vzhled může být z pohledu práva problematické. To si podle všeho myslí také gigant Disney, který spojil síly s Universal a společně podali žalobu na umělou inteligenci Midjourney.

Disney a Universal mají problém s Midjourney

Disney a Universal společně žalují Midjourney za vytvoření postav Shreka, Darth Vadera, Buzze Rakeťáka a řady dalších postav chráněných autorskými právy. Jedná se o první velký soudní spor mezi Hollywoodem a generativní umělou inteligencí, který může do značné míry stanovit precedens. Žaloba podaná u kalifornského soudu označuje generátor obrázků AI od Midjourney za „virtuální výdejní automat, který generuje nekonečné množství neautorizovaných kopií autorsky chráněných děl od Disney a Universal“.

„Tím, že Midjourney bezplatně zneužívá autorská díla žalobců a poté distribuuje obrázky, které bezostyšně zahrnují a kopírují slavné postavy Disneyho a Universal, aniž by do jejich tvorby investovala jediný cent, je Midjourney typickým příkladem bezplatného zneužívání autorských práv a bezednou studnicí plagiátorství,“ uvádí se v žalobě obou gigantů Hollywoodu. Disney a Universal zároveň v žalobě tvrdí, že Midjourney používá tyto autorsky chráněné postavy k vlastnímu marketingu a k propagaci svých nástrojů.

Žaloba také uvádí, že Midjourney dosud ignorovalo požadavky velkých hollywoodských firem, aby přestalo porušovat autorská práva, i když jiné služby generující obrázky a videa pomocí umělé inteligence přijaly opatření na ochranu autorských práv, například skrze odmítání určitých promptů.

Žalobci mají obavy především s nástroje, který Midjourney teprve připravuje. Ten bude umět vygenerovat krátká videa, což by ve spojení s postavami obou subjektů mohlo znamenat, že by se na internetu mohla objevit řada kratších či delších videí, jenž by na známých postavách parazitovala. Jestli Midjourney přijme příslušná opatření, nebo bude muset v tomto ohledu rozhodnout soud, se teprve ukáže.

