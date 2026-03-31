Zvuk místo pilulek: vyzkoušejte novou aplikaci od Samsungu pro cestování bez nevolnosti

Tomáš Zenkl 31. 3. 19:00
Hearapy Icon
  • Pokud trpíte stavem známým jako kinetóza, Samsung vám podá pomocnou ruku
  • Jihokorejský gigant vyvinul speciální aplikaci, která se zaměřuje na jeho potlačení
  • Funguje na principu poslechu sinusové vlny o určité frekvenci a hlasitosti

Pokud nevíte, co je to kinetóza, tak vězte, že za tímto slůvkem se ukrývá obyčejná, ale nepříjemná a obtěžující nevolnost při cestování. Je typická pro jízdu tradičními dopravními prostředky (nejčastěji auto či autobus), ale i v případě cestování lodí nebo letadlem. Není to nemoc, ale reakce organismu a nová aplikace od Samsungu tímto stavem postiženým cestovatelům pomůže.

Aplikace namísto prášků

Kinetóza vzniká kvůli rozporu mezi tím, co vidí oči, a tím, co vnímá rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu. Mozek dostává protichůdné informace a reaguje na to tak, že je cestovateli nevolno. Tento stav může potkat kohokoliv, ale obecně trpí na kinetózu více děti (nejčastěji ve věku od 2 do 12 let), ženy a lidé, které trápí časté migrény.

Pravidelně tímto stavem trpí zhruba 5 % lidí, ale občasnou, tedy nárazovou kinetózu, zažil takřka každý člověk. Nejčastěji se potlačuje pomocí medikace, typicky lékem Kinedryl a jeho alternativami. Známá jsou ale i různá lízátka, žvýkačky či bonbony s obsahem zázvoru, který proti nevolnosti pomáhá. Nově ale můžete tyto prostředky nahradit aplikací od Samsungu.

Poslechem proti nevolnosti

Tato nová aplikace se jmenuje Hearapy a je k dispozici v aplikačním obchodě Google Play. Je postavena na základě japonské studie provedené na Univerzitě v Nagoji, v jejímž rámci vědci zjistili, že nevolnost při cestování může výrazně zmírnit poslech sinusové vlny o frekvenci 100 Hz a hlasitosti 75–85 dB po dobu několika minut.

A přesně tak aplikace Hearapy funguje – přehrává přesnou sinusovou vlnu o frekvenci 100 Hz, která stimuluje systém rovnováhy ve vnitřním uchu. Pouhá minuta poslechu by měla zmírnit kinetózu na dobu zhruba 2 hodin a poslech můžete samozřejmě provádět opakovaně, dle potřeby a délky vašeho cestování.



Dostupnost a kompatibilita

Aplikace Hearapy od Samsungu je ke stažení v obchodě Google Play a k dispozici je zcela zdarma. Pro iOS aktuálně není dostupná, ale je možné, že se postupem času dostane i do obchodu App Store. Samsung sice uvádí, že by měla být používána se sluchátky Galaxy Buds 4 Pro, ale funguje bez problémů s jakýmkoliv modelem od jakékoliv značky.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

