Zvuk místo pilulek: vyzkoušejte novou aplikaci od Samsungu pro cestování bez nevolnosti

Pokud nevíte, co je to kinetóza, tak vězte, že za tímto slůvkem se ukrývá obyčejná, ale nepříjemná a obtěžující nevolnost při cestování. Je typická pro jízdu tradičními dopravními prostředky (nejčastěji auto či autobus), ale i v případě cestování lodí nebo letadlem. Není to nemoc, ale reakce organismu a nová aplikace od Samsungu tímto stavem postiženým cestovatelům pomůže.
Aplikace namísto prášků
Kinetóza vzniká kvůli rozporu mezi tím, co vidí oči, a tím, co vnímá rovnovážné ústrojí ve vnitřním uchu. Mozek dostává protichůdné informace a reaguje na to tak, že je cestovateli nevolno. Tento stav může potkat kohokoliv, ale obecně trpí na kinetózu více děti (nejčastěji ve věku od 2 do 12 let), ženy a lidé, které trápí časté migrény.
Pravidelně tímto stavem trpí zhruba 5 % lidí, ale občasnou, tedy nárazovou kinetózu, zažil takřka každý člověk. Nejčastěji se potlačuje pomocí medikace, typicky lékem Kinedryl a jeho alternativami. Známá jsou ale i různá lízátka, žvýkačky či bonbony s obsahem zázvoru, který proti nevolnosti pomáhá. Nově ale můžete tyto prostředky nahradit aplikací od Samsungu.
Poslechem proti nevolnosti
Tato nová aplikace se jmenuje Hearapy a je k dispozici v aplikačním obchodě Google Play. Je postavena na základě japonské studie provedené na Univerzitě v Nagoji, v jejímž rámci vědci zjistili, že nevolnost při cestování může výrazně zmírnit poslech sinusové vlny o frekvenci 100 Hz a hlasitosti 75–85 dB po dobu několika minut.
A přesně tak aplikace Hearapy funguje – přehrává přesnou sinusovou vlnu o frekvenci 100 Hz, která stimuluje systém rovnováhy ve vnitřním uchu. Pouhá minuta poslechu by měla zmírnit kinetózu na dobu zhruba 2 hodin a poslech můžete samozřejmě provádět opakovaně, dle potřeby a délky vašeho cestování.
Nepřehlédněte
Trailer na film Spider-Man: Zbrusu nový den vyvolal poprask, tradiční Sony nahradil Samsung!
Dostupnost a kompatibilita
Aplikace Hearapy od Samsungu je ke stažení v obchodě Google Play a k dispozici je zcela zdarma. Pro iOS aktuálně není dostupná, ale je možné, že se postupem času dostane i do obchodu App Store. Samsung sice uvádí, že by měla být používána se sluchátky Galaxy Buds 4 Pro, ale funguje bez problémů s jakýmkoliv modelem od jakékoliv značky.