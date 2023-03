Zvrat v případu Microsoft vs. Sony: britský regulátor se postavil na stranu Xboxu

Britský regulátor CMA dal částečně za pravdu Microsoftu

Obavy ze stažení Call of Duty z PlayStationu ze strany Sony jsou podle něj liché

Přesto ještě Microsoft nemá vyhráno

Před více než rokem zahýbal videoherním trhem nákup firmy Activision Blizzard Microsoftem. Co se zprvu zdálo jako jednoduchá akvizice, se později projevilo jako tvrdý boj mezi firmou z Redmondu a Sony. Japonci se totiž nechtěli smířit s tím, že by Xboxu spadla do klína celá plejáda herních titulů, především pak Call of Duty. Regulační úřady rovněž z gigantické akvizice nebyly zrovna nadšené a nejeden z nich vyjádřil velké obavy nad tím, jak nákup velkého vydavatelství ovlivní situaci na trhu.

Přes počáteční nevoli celé řady subjektů se ale postupně daří Microsoftu přesvědčit klíčové hráče a úřady, že rozhodně nemá namířeno k vytvoření monopolu na videoherním trhu. Na jeho stranu se nyní přiklonil i britský regulátor Competition and Markets Authority (CMA), který potvrdil, že již nemá obavy z možného odstranění Call of Duty z platformy PlayStation.

„Po zvážení dodatečných důkazů jsme nyní dospěli k předběžnému závěru, že spojení nepovede k podstatnému snížení hospodářské soutěže v oblasti herních služeb pro konzole, protože náklady, které by společnost Microsoft musela vynaložit na to, aby hru Call of Duty neprodávala na platformě PlayStation, by převážily nad případným ziskem z takového kroku,“ řekl Martin Coleman, předseda nezávislé skupiny odborníků, která vedla šetření CMA.

Microsoft přesto ještě nemá v Británii vyhráno. Regulační orgán má stále obavy ohledně dopadu transakce na trh s cloudovými hrami, přičemž své šetření má v plánu ukončit koncem dubna. Pro Sony se přesto jedná o další neúspěch ve své snaze zatrhnout jeden z největších obchodů v dějinách herního průmyslu.