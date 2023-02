Boj o Call of Duty pokračuje. Na stranu Microsoftu se přidalo Nintendo i Nvidia

Společnost Microsoft se dál snaží dotáhnout akvizici herního konglomerátu Activision Blizzard

Uzavřela proto dohody s konkurenčními společnostmi Nintendo a Nvidia

Obě firmy získají na deset let alespoň částečný přístup k hernímu katalogu Microsoftu výměnou za veřejnou podporu chystané akvizice

Překvapivé spojenectví. Tak by se dala ve stručnosti popsat dohoda mezi Microsoftem a společnostmi Nintendo a Nvidia. Technologický velikán z Redmontu svým konkurentům zpřístupní část svého herního katalogu výměnou za veřejnou podporu vleklé snahy o akvizici vydavatelského domu Activision Blizzard, proti níž aktivně vystupuje nejen společnost Sony, ale především některé národní regulatorní úřady.

Spor se týká především úspěšné série Call of Duty, o kterou by společnost Sony nerada přišla. Microsoft naopak setrvale tvrdí, že populární střílečka z pohledu první osoby z konzolí PlayStation nezmizí. Obavy ze vzniku monopolu se na tiskové konferenci v Bruselu překvapivě pokusily rozptýlit další herní společnosti – japonské Nintendo a výrobce grafických čipů Nvidia.

S oběma totiž Microsoft uzavřel dohodu, podle níž bude obě platformy po dobu deseti let podporovat vydáváním her ze svého portfolia. Výměnou za to se obě firmy veřejně postaví na stranu Microsoftu.

Microsoft se zavázal, že po dobu deseti let bude na konzolích od Nintenda vydávat nové díly Call of Duty, které na platformě již řadu let absentují mimo jiné kvůli nedostatečnému výkonu konzole Switch. Podle analytiků se tak dohoda patrně vztahuje spíše na nástupnické zařízení, o němž se v posledních měsících čile spekuluje a jehož uvedení na trh by podle různých internetových spekulací mohlo dojít už někdy v příštím roce.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Jiná dohoda se týká společnosti Nvidia, resp. její streamovací služby GeForce Now, pro kterou Microsoft zpřístupní svůj katalog současných i nadcházejících počítačových her a v případě dokončení akvizice tak učiní i s tituly od Activisionu a Blizzardu. Na obchodním modelu se však nic nemění – jednotlivé tituly si hráči budou muset nejprve zakoupit v některém z digitálních obchodů (Steam, Microsoft Store atd.). Dohoda tedy zahrnuje „pouze“ práva na streamování přes službu GeForce Now po dobu deseti let.

We have signed a 10 year agreement with NVIDIA that will allow GeForce NOW players to stream Xbox PC games as well as Activision Blizzard PC titles, including COD, following the acquisition. We´re committed to bringing more games to more people – however they choose to play. — Phil Spencer (@XboxP3) February 21, 2023

Obě zmíněné dohody byly uzavřeny ve snaze přesvědčit evropské regulatorní úřady o schválení akvizice, kterou Microsoft poprvé oznámil před více než rokem. „Sony má v herním průmyslu dominantní pozici v počtu prodaných konzolí má před Xboxem výrazný náskok,“ vysvětloval prezident Microsoftu Brad Smith na speciální tiskové konferenci v Bruselu.

Zda mu bude podpora dvou konkurentů stačit však v tuto chvíli není jasné. Microsoft by se nicméně rád vyhnul soudnímu řízení, ke kterému by v případě zamítavého postoje regulatorních orgánů ve Spojených státech a Evropě došlo.