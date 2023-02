Konec legendy. Z obchodu Play zmizí jedna z nejznámějších mobilních her

V roce 2009 se zrodila legendární mobilní hra Angry Birds a položila pevné základy hraní na dotykových displejích. Finští tvůrci ze společnosti Rovio poté přišli se spoustou pokračování a sequelů, ovšem originál je jenom jeden.

Původní hra z roku 2009 sice už kvůli nekompatibilitě s moderními telefony neexistuje, k dispozici je však moderní podoba s názvem Rovio Classics: AB, která nabízí srovnatelný zážitek. Bohužel i nad ní se nyní stahují mračna.

Tvůrci naštvaných ptáků na svých sociálních sítích oznámili, že hra Rovio Classics: AB bude 23. února stažena z obchodu Play a nebude nadále k dispozici. Jaké jsou důvody? Rovio tvrdí, že hru odstraňuje kvůli negativnímu dopadu na zbytek portfolia. Toto plytké vyjádření se dá pochopit asi jako „tato poctivá a poměrně levná hra bez reklam negeneruje takové příjmy jako její free-to-play následovníci, ba co víc, zřejmě od nich ještě odklání pozornost“.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023