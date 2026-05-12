TOPlist

Honor 600 v testu výdrže: jak obstojí 6400mAh baterie s podporou 80W nabíjení?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 5. 15:00
1
Honor 600 v testu výdrže: jak obstojí 6400mAh baterie s podporou 80W nabíjení?
  • Vyzkoušeli jsme výdrž Honoru 600 v běžných situacích
  • S hraním her i sledováním 4K HDR videa si poradil na výbornou
  • Velkou předností je 6400mAh baterie doplněná rychlým 80W nabíjením

Výdrž. Ta je v případě chytrých telefonů skloňována prakticky při každé konverzaci. Ostatně k čemu je nám výkon a hromada funkcí, když se smartphone rychle vybije? Také proto se řada výrobců snaží do svých zařízení vměstnat co možná největší akumulátor, ideálně vyrobený nejnovější dostupnou technologií, aby výdrž byla co nejdelší. Výjimkou není ani Honor, který do svého smartphonu Honor 600 dokázal dostat křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 6400 mAh s podporou 80W rychlého nabíjení a 27W reverzního nabíjení. Na papíře to vypadá dobře, ale co říká praxe?

Honor 600: hardwarová výbava

Nejprve si ale pojďme něco říci k ostatním parametrům, ať máme představu, s čím vším telefon pracuje. Prim hraje 6,57″ AMOLED panel s rozlišením 1264 × 2728 pixelů (jemnost 458 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz a 3840Hz PWM, maximálním jasem 8000 nitů při přehrávání HDR obsahu (má certifikaci HDR Vivid), a umí zobrazit 1 miliardu barev. Zkrátka se jedná o panel, který je na svou třídu špičkový, avšak do spotřeby jistě pořádně promluví.

Chytrý telefon Honor 600
Honor 600 v redakčním testu

To se dá říci i o použitém procesoru, kterým je osmijádrový Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 722, 8 GB RAM a 512 GB interní paměti pro vaše data. V benchmarku AnTuTu získal něco málo přes 1 milion bodů, což je na smartphone spadající do vyšší střední třídy velmi solidní hodnota. Ať už jde tedy o přehrávání filmů a videí, práci s fotografiemi s vysokým rozlišením nebo třeba hraní náročnějších her, Honor 600 by měl mít vše v malíku.

Jen pro pořádek ještě zmíním i další podstatné parametry. Těmi jsou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační služby, optická čtečka otisků prstů ukrytá v displeji nebo stereo reproduktory. Pokud jde o fotovýbavu, hlavní fotoaparát se může pyšnit senzorem s rozlišením 200 Mpx, velikostí 1/1.4″, velikostí pixelů 0,56 µm, clonou f/1.9, PDAF a také optickou stabilizací obrazu. přičemž fotoaparát zvládá také natáčení videa ve 4K rozlišení. Doprovází ho 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2.

Hardwarové parametry Honor 600

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, octa-core, 1× 2,8 GHz Cortex-720 + 4× 2,4 GHz Cortex-720 + 3× 1,8 GHz Cortex-520, GPU: Adreno 722, RAM: 8 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:
Rozměry: 156 × 74,7 × 7,8 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,57", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1264 × 2728 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.9, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 4K video, HDR

Cena: 16 990 Kč

Kompletní specifikace

Výdrží i rychlostí nabíjení překvapí

Teď už ale k samotnému testu výdrže. Pro otestování, kolik toho telefon vlastně vydrží, jsem vybral dva scénáře – prvním z nich je přehrávání 4K HDR obsahu po dobu jedné hodiny, což se dá přepočítat na jeden až dva díly oblíbeného seriálu, třeba během cesty domů ve vlaku či autobusu. Druhý scénář zahrnuje 30 minut hraní graficky náročnějšího titulu, což je typicky delší čas, který si na mobilní tituly mnoho z nás zvládne během dne vyhradit.

Chytrý telefon Honor 600
Honor 600

Závěrem jsem také spočítal, za jak dlouho se smartphone dobije z nuly na sto procent při použití nabíječky podporující 80W nabíjení. Jedinou nevýhodou je, že si 80W nabíječku budete muset sehnat vlastní – v balení totiž žádná není. Pro sledování jsem si vybral YouTube video disponující 4K HDR obsahem, což je také jedna z podporovaných aplikací, kde telefon dokáže své HDR nastavení využít.

Nastavil jsem tedy časovač na hodinu a odkliknul jsem příležitostnou reklamu, což zároveň skvěle slouží jako pravidelná příchozí notifikace v dnešní roztěkané době. Jas byl pochopitelně nastaven na maximum. Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše – za hodinu sledování 4K HDR obsahu klesla kapacita baterie o nějakých 9 až 10 procent, což není vůbec špatný výsledek. Pokud tedy budete chtít s Honorem 600 sledovat filmy či seriály, nic vám nebrání.

Pro hraní her jsem vybral hned několik různých titulů, ve kterých jsem během třiceti minut nějakou chvíli strávil. Nechyběla například jednoduchá, ale hezká plošinovka Oddmar, tradiční herní zástupce v podobě Call of Duty: Mobile, závodní klasika Asphalt 9: Legends nebo bojovka Shadow Fight 4: Arena.

Pokud jde o výdrž, tady pochopitelně baterie klesá o poznání rychleji, než v případě sledování videa. Abych byl přesný – během půlhodinky hraní klesla kapacita baterie zhruba o 7 procent. Při hraní jen náročných titulů spotřeba stoupne, naopak u oddechovějších hříček něco málo uspoříte.

A jak je to s nabíjením křemíkovo-uhlíkového (Si/C) akumulátoru? Jak už jsem psal výše, pokud chcete nabíjet plným 80W výkonem, nezbyde vám nic jiného, než si zakoupit patřičný adaptér. Já měl k dispozici nabíječku konkurenční značky, která zvládá až 120 W a disponuje všemi patřičnými certifikacemi, takže smartphone zvládl využít svého maxima.

Naměřená rychlost nabíjení 80W výkonem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 12 minut 20 minut 38 minut 49 minut

Co si budeme povídat, 80W výkon je poměrně rychlý a na polovině kapacity baterie jste za méně než dvacet minut. Postupem času z pochopitelných důvodů nabíjecí křivka zpomaluje, nicméně do plného stavu se i tak dostanete pod padesát minut, což je vzhledem ke kapacitě velmi solidní hodnota.

Cena a dostupnost

Z pohledu výdrže a rychlosti nabíjení má Honor 600 rozhodně co nabídnout. Za cenu 16 990 korun (u vybraných prodejců za příjemnější cenu 15 490 korun) se jedná o poměrně zajímavý smartphone.

Honor 600 Katalog
Honor 600
Výhodná cena od 16 990 Kč
Koupit na

Navíc můžete jako dárek za recenzi získat zdarma i cestovní espresso kávovar Honor Choice a nechybí ani prodloužená záruka Honor Care+, která se vztahuje na jednu bezplatnou opravu zadního krytu či obrazovky a jednu bezplatnou službu výměny baterie, pokud její kondice klesne pod 80 %.

Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytré hodinky Apple Watch Ultra
Co nového přinesou letošní Apple Watch? Se čtečkou otisků prstů nepočítejte
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:30
0
Ovladač herní konzole Xbox
Discord Nitro vylepšuje nabídku: k předplatnému Xbox Game Pass jako bonus
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0
Forza Horizon 6
Tohle se Microsoftu nepovedlo! Forza Horizon 6 unikla na internet týden před vydáním
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 10:30
0
Telefon s displejem s tenkým rámečkem
O krok blíže k telefonům bez rámečku: čínský výrobce odhalil displej s rekordními parametry
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 9:00
1

Kapitoly článku