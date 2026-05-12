Honor 600 v testu výdrže: jak obstojí 6400mAh baterie s podporou 80W nabíjení?

- Vyzkoušeli jsme výdrž Honoru 600 v běžných situacích
- S hraním her i sledováním 4K HDR videa si poradil na výbornou
- Velkou předností je 6400mAh baterie doplněná rychlým 80W nabíjením
Výdrž. Ta je v případě chytrých telefonů skloňována prakticky při každé konverzaci. Ostatně k čemu je nám výkon a hromada funkcí, když se smartphone rychle vybije? Také proto se řada výrobců snaží do svých zařízení vměstnat co možná největší akumulátor, ideálně vyrobený nejnovější dostupnou technologií, aby výdrž byla co nejdelší. Výjimkou není ani Honor, který do svého smartphonu Honor 600 dokázal dostat křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 6400 mAh s podporou 80W rychlého nabíjení a 27W reverzního nabíjení. Na papíře to vypadá dobře, ale co říká praxe?
Honor 600: hardwarová výbava
Nejprve si ale pojďme něco říci k ostatním parametrům, ať máme představu, s čím vším telefon pracuje. Prim hraje 6,57″ AMOLED panel s rozlišením 1264 × 2728 pixelů (jemnost 458 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz a 3840Hz PWM, maximálním jasem 8000 nitů při přehrávání HDR obsahu (má certifikaci HDR Vivid), a umí zobrazit 1 miliardu barev. Zkrátka se jedná o panel, který je na svou třídu špičkový, avšak do spotřeby jistě pořádně promluví.
To se dá říci i o použitém procesoru, kterým je osmijádrový Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 722, 8 GB RAM a 512 GB interní paměti pro vaše data. V benchmarku AnTuTu získal něco málo přes 1 milion bodů, což je na smartphone spadající do vyšší střední třídy velmi solidní hodnota. Ať už jde tedy o přehrávání filmů a videí, práci s fotografiemi s vysokým rozlišením nebo třeba hraní náročnějších her, Honor 600 by měl mít vše v malíku.
Jen pro pořádek ještě zmíním i další podstatné parametry. Těmi jsou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, všechny relevantní geolokační služby, optická čtečka otisků prstů ukrytá v displeji nebo stereo reproduktory. Pokud jde o fotovýbavu, hlavní fotoaparát se může pyšnit senzorem s rozlišením 200 Mpx, velikostí 1/1.4″, velikostí pixelů 0,56 µm, clonou f/1.9, PDAF a také optickou stabilizací obrazu. přičemž fotoaparát zvládá také natáčení videa ve 4K rozlišení. Doprovází ho 12Mpx širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.2.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156 × 74,7 × 7,8 mm, hmotnost: 185 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Výdrží i rychlostí nabíjení překvapí
Teď už ale k samotnému testu výdrže. Pro otestování, kolik toho telefon vlastně vydrží, jsem vybral dva scénáře – prvním z nich je přehrávání 4K HDR obsahu po dobu jedné hodiny, což se dá přepočítat na jeden až dva díly oblíbeného seriálu, třeba během cesty domů ve vlaku či autobusu. Druhý scénář zahrnuje 30 minut hraní graficky náročnějšího titulu, což je typicky delší čas, který si na mobilní tituly mnoho z nás zvládne během dne vyhradit.
Závěrem jsem také spočítal, za jak dlouho se smartphone dobije z nuly na sto procent při použití nabíječky podporující 80W nabíjení. Jedinou nevýhodou je, že si 80W nabíječku budete muset sehnat vlastní – v balení totiž žádná není. Pro sledování jsem si vybral YouTube video disponující 4K HDR obsahem, což je také jedna z podporovaných aplikací, kde telefon dokáže své HDR nastavení využít.
Nastavil jsem tedy časovač na hodinu a odkliknul jsem příležitostnou reklamu, což zároveň skvěle slouží jako pravidelná příchozí notifikace v dnešní roztěkané době. Jas byl pochopitelně nastaven na maximum. Nebudu dlouho chodit kolem horké kaše – za hodinu sledování 4K HDR obsahu klesla kapacita baterie o nějakých 9 až 10 procent, což není vůbec špatný výsledek. Pokud tedy budete chtít s Honorem 600 sledovat filmy či seriály, nic vám nebrání.
Pro hraní her jsem vybral hned několik různých titulů, ve kterých jsem během třiceti minut nějakou chvíli strávil. Nechyběla například jednoduchá, ale hezká plošinovka Oddmar, tradiční herní zástupce v podobě Call of Duty: Mobile, závodní klasika Asphalt 9: Legends nebo bojovka Shadow Fight 4: Arena.
Pokud jde o výdrž, tady pochopitelně baterie klesá o poznání rychleji, než v případě sledování videa. Abych byl přesný – během půlhodinky hraní klesla kapacita baterie zhruba o 7 procent. Při hraní jen náročných titulů spotřeba stoupne, naopak u oddechovějších hříček něco málo uspoříte.
A jak je to s nabíjením křemíkovo-uhlíkového (Si/C) akumulátoru? Jak už jsem psal výše, pokud chcete nabíjet plným 80W výkonem, nezbyde vám nic jiného, než si zakoupit patřičný adaptér. Já měl k dispozici nabíječku konkurenční značky, která zvládá až 120 W a disponuje všemi patřičnými certifikacemi, takže smartphone zvládl využít svého maxima.
|Naměřená rychlost nabíjení 80W výkonem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|20 minut
|38 minut
|49 minut
Co si budeme povídat, 80W výkon je poměrně rychlý a na polovině kapacity baterie jste za méně než dvacet minut. Postupem času z pochopitelných důvodů nabíjecí křivka zpomaluje, nicméně do plného stavu se i tak dostanete pod padesát minut, což je vzhledem ke kapacitě velmi solidní hodnota.
Cena a dostupnost
Z pohledu výdrže a rychlosti nabíjení má Honor 600 rozhodně co nabídnout. Za cenu 16 990 korun (u vybraných prodejců za příjemnější cenu 15 490 korun) se jedná o poměrně zajímavý smartphone.
Navíc můžete jako dárek za recenzi získat zdarma i cestovní espresso kávovar Honor Choice a nechybí ani prodloužená záruka Honor Care+, která se vztahuje na jednu bezplatnou opravu zadního krytu či obrazovky a jednu bezplatnou službu výměny baterie, pokud její kondice klesne pod 80 %.