Trojitá skládačka s integrovaným stylusem? Takto by mohl vypadat Galaxy Z TriFold 2

Nadvakrát ohebný smartphone Galaxy Z TriFold z konce loňského roku rozhodně nebyl určený pro široké publikum – byl drahý, křehký a hlavně prakticky nedostupný. Samsung nechal vyrobit jen omezené množství kusů, které jsou již vyprodané a další se již vyrábět nebudou. V tuto chvíli není jasné, zda se chtěl Samsung na TriFoldu pouze demonstrovat svoji technologickou vyspělost, anebo plánuje nějakého nástupce. Nedávno objevená patentová přihláška nicméně ukazuje, že nápady korejské firmě rozhodně nedocházejí.
Trojitá skládačka s ukrytým stylusem
Galaxy Z TriFold je neuvěřitelně tenké zařízení. V rozevřeném stavu mají jeho křídla tloušťku od 3,9 do 4,2 mm, což je tak akorát na to, aby bylo skládačku vůbec možné osadit nabíjecím portem USB-C. Samsungu se přesto podařilo vymyslet originální řešení, jak do zařízení tohoto typu integrovat stylus.
Podle doprovodných obrázků Samsung přemýšlí o tom, že by u příštího TriFoldu zkrátil jedno z křídel tak, aby v zavřeném stavu uvnitř vznikla šachta. Tento prostor by pak sloužil pro uchovávání (a nabíjení) stylusu podobně jako u smartphonů Galaxy S Ultra. Stylus by na svém místě držel pomocí magnetů.
Integrace stylusu do trojité skládačky by byl od Samsungu překvapivý tah. Dotykové pero bylo podporováno i u dřívějších ohebných smartphonů Galaxy Z Fold, z poslední generace však tento benefit kvůli snížení tloušťky zmizel. V případě modelové řady Galaxy Z Fold ale nebylo pero kde schovat a muselo se nosit zvlášť, např. v originálním pouzdru.
Stylus pro Galaxy Z Fold měl také jiné provedení než stylus pro smartphony Galaxy S Ultra – kvůli měkkému dotykovému displeji musel Samsung sáhnout po měkčím hrotu s nižším přítlakem, klasický stylus by totiž mohl vnitřní displej poškodit.
V tuto chvíli nemůžeme příchod druhé generace TriFoldu potvrdit ani vyvrátit – některé zdroje hovoří o tom, že se nástupce nechystá, jiní zase predikují jaro příštího roku. A pokud by náhodou druhá generace přišla, není zaručeno, že bude vypadat tak, jak patentová přihláška naznačuje.