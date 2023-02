Microsoftu akvizice Activision Blizzard jen tak hladce neprojde, EU bude mít výhrady

Evropská unie není z akvizice Activision Blizzard firmou z Redmondu příliš nadšena

Zdroje hovoří o vydání stanoviska s celou řadou výhrad

Jasno budeme mít nejpozději 23. března

Největší obchod v dějinách videoherního průmyslu, tedy akvizice herní firmy Activision Blizzard softwarovým gigantem Microsoft, není ani rok po oznámení ve zdárném konci. V Redmondu jistě neočekávali zcela hladký průběh, avšak současné vleklé tahanice s regulátory a konkurenty po celém světě si pravděpodobně nepředstavovali. S jedním z klíčových rozhodnutí se má již brzy vytasit Evropská unie a podle informací serveru Politico z něj bude v Nadellově týmu další mrzení.

Server nezachází příliš do detailů, avšak podle několika zdrojů obeznámených se situací vydá Evropská unie prohlášení s námitkami, ve kterých uvede důvody, podle nichž by obchod mohl ohrozit férovou soutěž na videoherním trhu. Klíčové budou konkrétní body a jejich formulace, na které bude muset Microsoft adekvátně zareagovat, pokud se nebude chtít vzdát svých plánů na zařazení značek jako Call of Duty nebo Diablo do svého portfolia.

Možné negativní hodnocení EU chtěl Microsoft zvrátit již dříve, nicméně Evropská unie si nenechá do svého vyjádření, které padne nejpozději 23. března, nijak mluvit. Jestli nakonec akvizice dospěje do zdárného konce a kdy by se tak mohlo stát, je stále velkou otázkou.