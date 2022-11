Microsoft ještě nemá vyhráno, nákup Activision Blizzard může zhatit EU

Když začátkem tohoto roku oznámil Microsoft největší akvizici v historii herního průmyslu, jistě počítal s tím, že to nebude procházka růžovým sadem. S kritikou se na něj sesypal především jeho odvěký rival na poli videoher jménem Sony a připomínky měly také všemožné úřady. Nyní ale jde do tuhého – na celou transakci si hodlá detailněji posvítit také Evropská unie.

Evropští regulátoři akvizici zkoumali už v září, avšak až nyní sdělili detaily. Podle nich nelze tento obchod jen tak schválit a bude potřeba detailního šetření, neboť může snížit konkurenceschopnost na trhu s hrami pro PC a konzole. Konkrétně na půdě EU panuje obava, že by mohl Microsoft zamezit vydávání některých titulů na konkurenčních konzolích a cloudových službách, například Call of Duty. Tento názor sdílí i zmíněný japonský konkurent, byť se všem dostalo ujištění o opaku.

Tyto obavy jsou podobné jako v případě regulačního úřadu ve Velké Británii, avšak EU se mnohem více strachuje o trh s osobními počítači. Microsoft by prý mohl omezit vydávání her na jiných operačních systémech pro počítače a tím odradit uživatele od nákupu strojů s jiným systémem než Windows. Z pohledu hráče ovšem tento důvod působí úsměvně – drtivá většina her pro počítače vychází jen pro Windows už nějaký ten pátek a jen těžko si představit, že by zrovna tento obchod něco změnil. Podíl Windows v Evropě navíc dosahuje takřka 80 procent, což akvizice Activision Blizzard jistě příliš nezmění.

Pro finální rozhodnutí si úředníci nechali poměrně dost času – verdikt uslyšíme nejpozději 23. března příštího roku. Jaké bude rozhodnutí, těžko předjímat, avšak bylo by s podivem, kdyby Microsoft všechna možná úskalí tohoto obchodu nepromyslel dopředu.