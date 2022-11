Call of Duty bude na PlayStation vycházet, dokud tato platforma neskoná, slibuje šéf Xboxu

Velká akvizice herního molochuActivision Blizzard softwarovým gigantem Microsoftem stále ještě čeká na finální potvrzení ze strany regulačních úřadů, avšak mezitím se k jednomu z největších obchodů historie vyjadřuje celá řada konkurentů včetně Sony. To vyjádřilo obavy především o osud některých značek v čele s blockbusterem Call of Duty. Podle Japonců je tato série prakticky nenahraditelná a její absence na PlayStationu by mohla znamenat neférovou konkurenční výhodu.

Již dříve ovšem z Redmondu přicházely zprávy v tom duchu, že nevydat Call of Duty na konkurenční konzoli nedává z obchodního hlediska absolutně žádný smysl. Ačkoli to Sony pravděpodobně jako ujištění nestačí, šéf Xboxu Phil Spencer na původním stanovisku trvá. „Call of Duty bude i nadále vycházet na PlayStationu,“ řekl v podcastu Same Brain.

„Dokud bude platforma PlayStation existovat, budeme na ní vydávat Call of Duty. Je to obdobná situace jako v případě Minecraftu, který taky vlastníme a stále rozšiřujeme místa, kde ho mohou lidé hrát. Právě zachování počtu platforem má pozitivní vliv na celou komunitu a já chci, abychom podobně přistupovali i ke Call of Duty,“ podělil se Spencer o svůj názor s youtuberkami Justine a Jennou Ezarik.

Spencer se snaží svými opakovanými vyjádřeními na konto budoucnosti Call of Duty na PlayStationu napravit dřívější prohlášení. V něm se Spencer vyjádřil v duchu, že známá série bude vycházet na konkurenční platformě „několik příštích let“, což šlo vyložit různými způsoby.