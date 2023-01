Microsoft má v nákupu Blizzardu další překážku. Tentokrát mu hází klacky pod nohy Google a Nvidia

Google a Nvidia se obávají snížení konkurence na videoherním trhu

Obě firmy přednesly své námitky Federální obchodní komisi

Od oznámení akvizice uplynul už rok, stále však není hotovo

Velké akvizice nejsou jednoduchou záležitostí, obzvláště v případě, kdy se jedná o historický počin, jako u koupě Activision Blizzard firmou Microsoft. Ačkoli gigant z Redmondu jistě počítal, že mu nejeden konkurent bude házet klacky pod nohy, jistě doufal, že by celá akvizice mohla mít přeci jen hladší průběh. Po šarvátkách s japonskou Sony se tentokrát o slovo hlásí konkurent z úplně jiné oblasti – Google.

Ten společně s Nvidií podle Eurogameru přednesl americkým regulátorům z Federální obchodní komise své námitky týkající se akvizice Activision Blizzard. Obě společnosti se obávají především úbytku konkurenceschopnosti v herní branži, což se víceméně shoduje s argumentací Sony. Zatímco v případě Nvidie jsou obavy částečně na místě především kvůli streamovanému hraní, nad motivacemi Googlu visí otazník. Jejich služba Stadia v letošním roce oficiálně končí, především kvůli špatně zvolenému obchodnímu modelu.

Ovládnutí Activision Blizzard by dalo Microsoftu do ruky silné karty v podobě Call of Duty, World of Warcraft či Diabla, které mají v herním světě dobrý zvuk a miliony fanoušků. Konkurence se proto obává, že by Microsoft mohl z těchto značek učinit exkluzivitu pro své platformy, byť to v minulosti nejednou dementoval.