Šéf Xboxu se zastal bývalého konkurenta. Stadia podle něj nebyla propadák

Nečekaný konec herního předplatného Stadia zamíchal kartami na trhu se streamovacími službami, z čehož mohou mít konkurenti Googlu radost. Vůbec poprvé komentoval konec rivala také Phil Spencer, ředitel divize Xbox v Microsoftu. Gigant z Redmondu má na poli streamovacích služeb své želízko v ohni jménem Xbox Cloud Gaming, který se ovšem vydal trochu jinou cestou než řešení z Mountain View.

Nejprve se Spencer ohledně konce Stadie zmínil ve svém rozhovoru pro The Wall Street Journal, kde decentně poznamenal, že Xbox Cloud Gaming má větší šanci zaujmout hráče vzhledem ke svému byznys modelu, kdy jde o doplněk ke konzolovému a PC hraní, nikoli samostatnou platformu. V posledním rozhovoru pro The Verge už mluvil konkrétněji.

„Předplatné streamovací služby postavené na nakupování her ve stejnou chvíli, kdy byla představena, nebylo to pravé řešení pro Xbox. Raději jsme chtěli službu postavit na něčem, co bude od hráčů vyžadovat nižší vstupní investici,“ řekl na úvod rozhovoru. „Přidali jsme alternativu pro hraní na konzolích i PC a rozšířili jsme možnosti. Pokud nechcete čekat, až se hra stáhne, můžete hrát rovnou přes cloud – nevytvořili jsme konkurenci pro PC nebo konzole,“ dodal.

Spencer tím naráží na fungování Stadie, které od hráčů vyžadovalo nejen pravidelné měsíční předplatné, ale také nákup her přímo na platformě. V praxi to znamenalo, že všechny již zakoupené hry si uživatelé museli koupit na Stadii znovu, pokud je chtěli hrát přes cloud. I přes neúspěch Googlu si šéf Xboxu myslí, že Google odvedl dobrou práci: „Mám spoustu přátel, kteří pracovali na Stadii od začátku. Myslím, že na cloudové platformě a také na hardwaru, který považuji za velmi kvalitní, odvedli dobrou práci.“

Vedoucí herní sekce Microsoftu také stejně jako Google vidí v možnosti okamžitého spouštění her přímo z YouTube, Twitche nebo TikToku velký potenciál. Závěrem padl směrem ke Spencerovi dotaz, zda Xbox Cloud Gaming nečeká stejná budoucnost jako jeho konkurenta. Na to jen odvětil, že bere vedení celé divize velmi vážně a že Xbox je ziskový byznys.