Znáte nejprodávanější telefon všech dob? Možná budete překvapeni

Nejprodávanějším telefonem všech dob je „ruská“ Nokia 1100

K dispozici byla totiž pouze v Rusku, Indii nebo Číně

Tohoto telefonu se prodalo na 250 milionů kusů

Co vás první napadne, když se řekne „nejpodávanější telefon všech dob“? Nějaký iPhone? Samsung Galaxy? Nebo snad Huawei? Kdepak, rekord nejprodávanějšího telefonu totiž drží telefon starší víc jak 20 let. A to není jediná zajímavost na nejprodávanějším mobilním telefonu historie.

Nokia určená pro ruský trh

Podle serveru Android Authority je historicky nejvíce prodávaným telefonem tlačítková Nokia 1100, která dorazila v srpnu 2003. Šlo tehdy o více méně low-end, někteří dokonce tvrdí, že mělo jít o levnější alternativu k dříve uvedené Nokii 3310, která si dodnes drží takřka kultovní status.

Přesto je velmi pravděpodobné, že Nokia 1100 dosud zdárně unikala vaší pozornosti. A je to logické – finský výrobce s tímto modelem totiž toužil dobýt rozvojové trhy, jako bylo tou dobou Rusko, Indie nebo Čína. A nutno uznat, že dle statistik se mu to podařilo. Nokia 1100 zažila největší boom mezi lety 2003–2009 (pro dnešní telefony nepředstavitelné) a prodalo se jí přes 250 milionů kusů.

Pro srovnání – nejprodávanějším telefonem loňského roku byl iPhone 14 Pro Max s 34 miliony prodaných kusů. Dlouhodobá statistika v moderní době moc nedává smysl, protože telefony se prodávají nanejvýš 2–3 roky, neboť každý rok vychází nastupující generace.

Základní výbava v roce 2003 stačila

Nokia 1100 ve své době nepatřila k žádným „trhačům asfaltu“, ale bohatě to stačilo. Nabízela monochromatický displej s rozlišením 96 × 65 pixelů, úložiště pro ukládání až 50 textových zpráv a 50 kontaktů, vyměnitelnou baterii s výdrží 400 hodin v režimu standby a také druhou generaci legendárního Hada.

Co se týče dalších ikonických telefonů, hned druhou pozici obsadil nástupce zmíněného telefonu jménem Nokia 1110 z roku 2005. Ten skoro dosáhl na 250 milionů prodaných kusů. Z ranku smartphonů má nejlepší prodeje duo iPhone 6 a 6 Plus, které dohromady nasbíralo víc jak 220 milionů prodaných kusů. A není divu, vždyť to byly první telefony, které přinesly „velké displeje“ do ekosystému společnosti Apple.