Živý překlad od Googlu dorazil na iPhony: komunikujte ve více než 70 jazycích

- Simultánní překlad v aplikaci Překladač Google nově funguje také na konkurenčním iOS
- Živý překlad aktuálně podporuje přes 70 jazyků
- V Česku si na zpřístupnění funkce budeme muset ještě chvíli počkat
Vycestovat do jiné země s sebou nese jednu nepříjemnost – je potřeba alespoň v nějakém základu ovládat cizí jazyk. Ačkoli není nutné znát přímo jazyk, kterým se v dané zemi mluví a často si vystačíte s některým ze světových jazyků, občas se komunikaci v řeči domorodců nevyhnete a na vše gesta a posunky nestačí. Skvělým pomocníkem je online překladač, nicméně práce s ním může být nepohodlná a zdlouhavá. V poslední době se naštěstí můžeme těšit z rapidního rozvoje aplikací pro překlad, jako je třeba Překladač Google.
Živý překlad od Googlu míří na iOS
Ten před nějakou dobou již představil možnost živého překladu, kdy může aplikace fungovat v režimu simultánního tlumočení s pomocí sluchátek. Tato funkce, která byla na platformě Android uvedena na konci loňského roku v betaverzi, nyní podporuje více než 70 jazyků a její nastavení je velmi jednoduché – stačí otevřít aplikaci Překladač Google, mít Bluetooth sluchátka připojena k vašemu iPhonu, klepnout na možnost Živý překlad a poté vybrat možnost Poslouchat. Google uvádí, že tuto funkci rozšiřuje i do dalších zemí, včetně Francie, Německa, Itálie, Japonska, Španělska, Thajska a Velké Británie, přičemž v Česku si ještě budeme muset chvíli počkat.
Nepřehlédněte
Apple uvedl na konci roku 2025 vlastní funkci živého překladu pro iPhone, ale tato verze vyžaduje sluchátka AirPods 4 nebo AirPods Pro 2/3 a iPhone podporující funkce umělé inteligence Apple Intelligence. Nabídka Googlu nemá žádná hardwarová omezení, takže ji můžete používat s jakýmikoli bezdrátovými sluchátky. Je však třeba mít na paměti, že obdobná funkce od Applu zpracovává překlady přímo v zařízení, takže vaše data zůstávají v iPhonu. Verze od Googlu zpracovává překlady v cloudu, takže pokud je pro vás soukromí prioritou, měli byste použití aplikace od Googlu zvážit.