Google přidává simultánní překlad do Překladače pro všechna sluchátka, na iPhony funkce dorazí později

- Překlad v reálném čase míří do aplikace Překladač Google
- V rámci něj můžete pro simultánní překlad využít jakákoli sluchátka, která máte k dispozici
- Majitelé Androidu se dočkají už nyní, na iOS zamíří funkce až v příštím roce
Schopnost cestovat se do značné míry odvíjí od toho, kolik umíte jazyků a jak dobře je ovládáte. Ačkoli je angličtina v dnešním globalizovaném světě de facto lingua franca, ne všude si s ní vystačíte. Pro takové případy je dobré mít v kapse nějaký ten překladač, nicméně pokud s nimi máte praktickou zkušenost, tak jistě víte, že k dokonalosti mají daleko. S nástupem AI se ovšem schopnosti automatického překladu značně vylepšují, což dokazuje také Google.
Automatický překlad s jakýmikoli sluchátky
Díky vylepšeným funkcím překladu řeči Gemini AI umožňuje Google Translate jakýmkoli sluchátkům poskytovat překlad řeči v reálném čase. Tato funkce je součástí nové betaverze překladače pro uživatele Androidu a webu, přičemž podpora pro Apple je naplánovaná na rok 2026. Hlasový překlad je založen na modelu umělé inteligence Google Gemini 2.5 Flash Native Audio, který umožňuje vést přirozeně znějící konverzace.
Aplikace dokáže automaticky rozpoznat a přeložit více jazyků a potlačit okolní hluk, aby byla řeč srozumitelnější i v hlučném prostředí. Podle Googlu zvládne jeho AI překládat přibližně 70 jazyků v reálném čase, přičemž zachovává stejnou kadenci, výšku tónu a intonaci jako původní mluvčí. Přeložený text se zobrazuje na smartphonu, zatímco přeložená řeč je slyšet přes připojená sluchátka. Pro jasný poslech překladů lze použít sluchátka s aktivním potlačením šumu nejvyšší kvality, jako jsou třeba Sony WF-1000XM5.
Překlad hlasu v reálném čase je beta funkcí, která je dnes k dispozici uživatelům Androidu v Americe, Indii a Mexiku, a ti, kteří nemají smartphone, si mohou tuto funkci vyzkoušet na webových stránkách Google Translate. Uživatelé spoléhající se na technologie giganta z Cupertina si bohužel musí počkat do roku 2026, než se tato funkce objeví v aplikaci, kterou lze stáhnout z App Store.