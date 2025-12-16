TOPlist

Google přidává simultánní překlad do Překladače pro všechna sluchátka, na iPhony funkce dorazí později

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 16. 12. 18:00
1
Dva diskutující lidé (ilustrační obrázek)
  • Překlad v reálném čase míří do aplikace Překladač Google
  • V rámci něj můžete pro simultánní překlad využít jakákoli sluchátka, která máte k dispozici
  • Majitelé Androidu se dočkají už nyní, na iOS zamíří funkce až v příštím roce

Schopnost cestovat se do značné míry odvíjí od toho, kolik umíte jazyků a jak dobře je ovládáte. Ačkoli je angličtina v dnešním globalizovaném světě de facto lingua franca, ne všude si s ní vystačíte. Pro takové případy je dobré mít v kapse nějaký ten překladač, nicméně pokud s nimi máte praktickou zkušenost, tak jistě víte, že k dokonalosti mají daleko. S nástupem AI se ovšem schopnosti automatického překladu značně vylepšují, což dokazuje také Google.

Automatický překlad s jakýmikoli sluchátky

Díky vylepšeným funkcím překladu řeči Gemini AI umožňuje Google Translate jakýmkoli sluchátkům poskytovat překlad řeči v reálném čase. Tato funkce je součástí nové betaverze překladače pro uživatele Androidu a webu, přičemž podpora pro Apple je naplánovaná na rok 2026. Hlasový překlad je založen na modelu umělé inteligence Google Gemini 2.5 Flash Native Audio, který umožňuje vést přirozeně znějící konverzace.

Aplikace dokáže automaticky rozpoznat a přeložit více jazyků a potlačit okolní hluk, aby byla řeč srozumitelnější i v hlučném prostředí. Podle Googlu zvládne jeho AI překládat přibližně 70 jazyků v reálném čase, přičemž zachovává stejnou kadenci, výšku tónu a intonaci jako původní mluvčí. Přeložený text se zobrazuje na smartphonu, zatímco přeložená řeč je slyšet přes připojená sluchátka. Pro jasný poslech překladů lze použít sluchátka s aktivním potlačením šumu nejvyšší kvality, jako jsou třeba Sony WF-1000XM5.

Překlad hlasu v reálném čase je beta funkcí, která je dnes k dispozici uživatelům Androidu v Americe, Indii a Mexiku, a ti, kteří nemají smartphone, si mohou tuto funkci vyzkoušet na webových stránkách Google Translate. Uživatelé spoléhající se na technologie giganta z Cupertina si bohužel musí počkat do roku 2026, než se tato funkce objeví v aplikaci, kterou lze stáhnout z App Store.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Xiaomi 15T Pro
Jak fotí Xiaomi 15T Pro? Levněji než konkurence, přesto se špičkovými výsledky
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
0
Chytré hodinky Apple Watch Ultra 3
Dokonalá dvojka od Applu zlevňuje. AirPods i Apple Watch jsou v předvánoční slevě
PR článek
PR článek PR článek 16:21
Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor (ilustrační obrázek)
Telefon jako powerbanka? Xiaomi chystá „žiletku“ s 10 000 mAh, velké plány má i Honor
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 15:00
0
Chytré hodinky Apple Watch Series 8 na ruce uživatele
iOS 26.3 bourá stará omezení. iPhone dokáže posílat notifikace na hodinky třetích stran
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 14:00
0

Kapitoly článku