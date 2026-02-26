Zase ty nabíječky. Apple za ně dostal v Brazílii naprosto směšnou pokutu

- Apple dostal v Brazílii další pokutu za vynechání nabíječky v balení
- I po 6 letech od zavedení této „novinky“ se proti tomu úřady bouří
- Pokuta na úrovni jednoho ze států je však zanedbatelných 410 tisíc korun
Apple se stal průkopníkem v osekávání obsahu prodejního balení už v roce 2020, kdy u nově představené řady iPhone 12 přestal do krabiček dodávat klasický malý 5W nabíjecí adaptér. Zpětně pak tuto změnu nasadil i u všech oficiálně nabízených starších modelů. Zatímco ve většině světa to zákazníci „spolkli“, například v Brazílii kvůli tomu má americký gigant i po 6 letech nemalé problémy.
Apple prý porušuje práva spotřebitelů
Konkrétně v brazilském státu Alagoas tamní úřad pro ochranu spotřebitele Procon-AL vyměřil Applu již druhou pokutu za omezování práv uživatelů tím, že do balení nepřidává tolik důležitou nabíječku. Podle vyjádření samotného úřadu jde v případě nabíjecího adaptéru o „nepostradatelnou součást pro běžné používání produktu“.
„Na základě našeho posouzení jsme dospěli k závěru, že tím, že společnost přenáší na spotřebitele břemeno samostatného nákupu položky, která je nezbytná pro správné používání produktu, porušuje zásady objektivní dobré víry, transparentnosti a péče o spotřebitele,“ stojí v prohlášení úřadu Procon-AL.
Pokuta „pár korun“ za nabíječky
Původně byla za toto nedodržení pravidel uložena pokuta ve výši zhruba 12 tisíc amerických dolarů, s odkazem na údajné „přitěžující okolnosti“ (asi nadbytečné otálení) pokuta na úrovni jednoho z 26 brazilských států stoupla na 20 tisíc dolarů, tedy asi 410 tisíc korun.
Tato pokuta je vlastně směšná, zvláště když vezmeme v potaz, že základní konfigurace iPhonu 17 Pro stojí v Brazílii 11 499 realů, což je asi 46 tisíc korun. Stačí tedy prodat 9 telefonů a Apple má na pokutu „vyděláno“. Zároveň je fér uvést, že tato nízká pokuta je na úrovni jednoho z brazilských států, už v roce 2022 však tamní ministerstvo spravedlnosti vyměřilo Applu podstatně vyšší sankci, a to zhruba 2 miliony dolarů (41 milionů korun), právě za omezování práv spotřebitelů kvůli nabíječkám.
Apple se k této konkrétní pokutě zatím nevyjádřil, nicméně dlouhodobě omlouvá absenci nabíjecích adaptérů v balení zelenou politikou, protože díky tomu dochází k menší produkci elektroodpadu. Někteří kritici to označují za tzv. greenwashing, tedy „omývání“ vlastních ekonomických snah zelenou politikou. Evropská komise nicméně Applu v tomto dává za pravdu, nabíječky v balení na našem kontinentu nesmí nabízet už žádný výrobce.