Zapojte se do unikátní akce Google Pixel Quest! Vyhrát můžete nabušené telefony Pixel 10 Pro

- Google Pixel Quest spouští registrace, ve hře jsou nové telefony Pixel 10 Pro
- Městská výzva pro dvoučlenné týmy s registrací do 31. srpna, proběhne 6. září v Holešovicích s úkoly postavenými na nových funkcích Pixelu 10
Google včera představil desátou generaci telefonů Google Pixel (informovali jsme zde) a společně s Alzou spouští pro fanoušky značky soutěž Google Pixel Quest. Zájemci se mohou hlásit od 21. srpna do 31. srpna na webu GooglePixelQuest.cz. Samotná akce proběhne 6. září v pražských Holešovicích.
O co jde?
Google Pixel Quest je městská výzva pro dvoučlenné týmy. V pražských Holešovicích budou účastníci plnit kreativní úkoly, sbírat indicie a nakonec soutěžit o nový telefon značky Google. Každý úkol staví na nových funkcích Pixel 10, od pokročilého fotografování a stabilizace videa přes okamžité překládání i rozpoznávání objektů z fotky. Důležitá je sehranost, nápad a schopnost využít telefon naplno.
Jak se přihlásit
Na webu GooglePixelQuest.cz stačí vyplnit údaje o dvoučlenném týmu a nahrát krátké video. Úkolem je přesvědčit odbornou porotu, že právě tento tým patří mezi největší fanoušky značky a zaslouží si místo v soutěži.
Harmonogram
Registrace probíhá od 21. srpna do 31. srpna 2025. Porota 1. září vybere dvacet dvoučlenných týmů, které se 6. září zúčastní soutěže se startem v pražských Holešovicích.
Ceny pro vítěze
Vítězný tým získá pro každého člena nový Google Pixel 10 Pro. Druhý a třetí tým obdrží chytré hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds 2 Pro.
Speciální den v Alza Showroomu 6. září
Po celý den 6. září bude v nově otevřeném stánku Google v Alza Showroomu v pražských Holešovicích připravena speciální akce pro návštěvníky. Zájemci si mohou zasoutěžit o zajímavé ceny a využít exkluzivní promo.
Zákazník, který v ten den zakoupí telefon Pixel 10, obdrží bonus 2 000 Kč. Při odevzdání jakéhokoli starého chytrého telefonu bude možné uplatnit další bonus 6 250 Kč. Součástí programu bude také kolo štěstí se širokou škálou výher od krytů a merčů až po sluchátka či hodinky.
Podrobné informace, pravidla a registrace jsou k dispozici na webu GooglePixelQuest.cz.