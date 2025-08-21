TOPlist

Zapojte se do unikátní akce Google Pixel Quest! Vyhrát můžete nabušené telefony Pixel 10 Pro

Redakce
Redakce 21. 8. 10:30
0
Pixel 10 Pro v barvě Moonstone
  • Google Pixel Quest spouští registrace, ve hře jsou nové telefony Pixel 10 Pro
  • Městská výzva pro dvoučlenné týmy s registrací do 31. srpna, proběhne 6. září v Holešovicích s úkoly postavenými na nových funkcích Pixelu 10

Google včera představil desátou generaci telefonů Google Pixel (informovali jsme zde) a společně s Alzou spouští pro fanoušky značky soutěž Google Pixel Quest. Zájemci se mohou hlásit od 21. srpna do 31. srpna na webu GooglePixelQuest.cz. Samotná akce proběhne 6. září v pražských Holešovicích.

Startuje Google Pixel Quest! Sestavte dvoučlenný tým, zaregistrujte se do 31. srpna a 6. září v pražských Holešovicích hrajte o nový Pixel 10 Pro!
Startuje Google Pixel Quest! Sestavte dvoučlenný tým, zaregistrujte se do 31. srpna a 6. září v pražských Holešovicích hrajte o nový Pixel 10 Pro!

O co jde?

Google Pixel Quest je městská výzva pro dvoučlenné týmy. V pražských Holešovicích budou účastníci plnit kreativní úkoly, sbírat indicie a nakonec soutěžit o nový telefon značky Google. Každý úkol staví na nových funkcích Pixel 10, od pokročilého fotografování a stabilizace videa přes okamžité překládání i rozpoznávání objektů z fotky. Důležitá je sehranost, nápad a schopnost využít telefon naplno.

Jak se přihlásit

Na webu GooglePixelQuest.cz stačí vyplnit údaje o dvoučlenném týmu a nahrát krátké video. Úkolem je přesvědčit odbornou porotu, že právě tento tým patří mezi největší fanoušky značky a zaslouží si místo v soutěži.

Harmonogram

Registrace probíhá od 21. srpna do 31. srpna 2025. Porota 1. září vybere dvacet dvoučlenných týmů, které se 6. září zúčastní soutěže se startem v pražských Holešovicích.

Časový harmonogram akce Google Pixel Quest
Časový harmonogram akce Google Pixel Quest

Ceny pro vítěze

Vítězný tým získá pro každého člena nový Google Pixel 10 Pro. Druhý a třetí tým obdrží chytré hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds 2 Pro. 

Speciální den v Alza Showroomu 6. září

Po celý den 6. září bude v nově otevřeném stánku Google v Alza Showroomu v pražských Holešovicích připravena speciální akce pro návštěvníky. Zájemci si mohou zasoutěžit o zajímavé ceny a využít exkluzivní promo.

Zákazník, který v ten den zakoupí telefon Pixel 10, obdrží bonus 2 000 Kč. Při odevzdání jakéhokoli starého chytrého telefonu bude možné uplatnit další bonus 6 250 Kč. Součástí programu bude také kolo štěstí se širokou škálou výher od krytů a merčů až po sluchátka či hodinky.

Podrobné informace, pravidla a registrace jsou k dispozici na webu GooglePixelQuest.cz.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Redakce
Redakce
Redakční profil SMARTmania.cz. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám na e-mail [email protected].

Další dnešní články

Vznícená powerbanka na palubě letadla (ilustrační obrázek)
Pozor při cestování letadlem. Tyto aerolinky zakázaly používat powerbanky na palubě
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
0
Google Pixel 10 Pro na oficiálním snímku
Ušetříte 6 250 Kč! Takhle koupíte nový Google Pixel 10 Pro absolutně nejvýhodněji
PR článek
PR článek PR článek 7:00
Retro Apple Watch (ilustrační obrázek)
Promarněná šance? Ciferník inspirovaný retro Apple Watch by byl naprostý hit
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
0
Google Pixel 10 Pro Fold na tiskovém snímku
Pixel 10 Pro Fold je nejodolnější skládačka na světě, v Česku ale opět nedostupná
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 18:00
6

Kapitoly článku