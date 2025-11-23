Zaměřeno na nízkou cenu. Toto budou první produkty Apple pro rok 2026

- Apple údajně na začátku příštího roku představí minimálně tři produkty
- Jejich společným jmenovatelem má být dostupná cena
- Nejzajímavější má být bezesporu základní 13″ MacBook s cenou okolo 15 tisíc korun
Apple má pro letošní rok hotovo. V září poslal na předvánoční trh nové iPhony, sluchátka a hodinky, v říjnu pak ještě přihodil vylepšený MacBook Pro, iPad Pro a náhlavní soupravu Vision Pro s čipsetem Apple M5. Na další produkty navržené v Cupertinu si budeme muset počkat na příští rok, naštěstí by čekání nemuselo být dlouhé. Podle posledních informací by měl Apple už v prvním čtvrtletí představit tři nová zařízení s jedním společným jmenovatelem – důrazem na nízkou cenu.
Základní MacBook, iPhone i iPad
Apple má ve své nabídce nepřeberné množství produktů v různých cenových rozpětích. Není problém za jablečné počítače, tablety či telefony utratit velkou spoustu peněz, nicméně pokud toužíte po dostupnějších řešeních, nemusíte hned pokupovat po jiných značkách – v portfoliu Applu najdete i levnější přístroje pro méně náročné uživatele. A právě tuto skupiny firma z Cupertina zkraje roku 2026 potěší – podle informátora Jeffa Pu Apple plánuje na začátku příštího roku představit nový základní iPad, iPhone 17e a nakonec zbrusu nový MacBook (bez přívlastku).
Asi nejnudnější upgrade má podstoupit iPad. Jeho 12. generace prý bude téměř identická jako současný model, pouze s výkonnějším čipsetem Apple A18, který přinese podporu Apple Intelligence. Základní iPad je posledním tabletem v nabídce Applu, který Apple Intelligence nepodporuje, tímto upgradem tak kalifornská firma odstraní jeho největší hendikep.
U iPhonu 17e jsou také očekávány spíše malé mezigenerační změny – telefon se údajně dočká výkonnějšího čipu A19 a nové 18Mpx selfie kamerky s funkcí Center Stage. Rovněž se spekuluje o tom, že Apple odstraní široký výřez displeje ve prospěch modernějšího řešení Dynamic Island.
Bezesporu nejzajímavějším připravovaným zařízením má být nový základní MacBook poháněný „telefonním“ procesorem Apple A18. Tento stroj má konkurovat Chromebookům a dalším levným počítačům pro studenty. Základní MacBook má dostat 13″ obrazovku zabudovanou do jednoduché (pravděpodobně plastové) konstrukce ve veselých barevných kombinacích – mluví se o stříbrné, modré, růžové a žluté. Veškeré kompromisy má ospravedlňovat nízká cena, která bude údajně startovat na 599 dolarech (asi 15 tisíc korun s DPH).