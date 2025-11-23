Zaměřeno na nízkou cenu. Toto budou první produkty Apple pro rok 2026

TOPlist

Apple MacBook Air M4
  • Apple údajně na začátku příštího roku představí minimálně tři produkty
  • Jejich společným jmenovatelem má být dostupná cena
  • Nejzajímavější má být bezesporu základní 13″ MacBook s cenou okolo 15 tisíc korun

Apple má pro letošní rok hotovo. V září poslal na předvánoční trh nové iPhony, sluchátka a hodinky, v říjnu pak ještě přihodil vylepšený MacBook Pro, iPad Pro a náhlavní soupravu Vision Pro s čipsetem Apple M5. Na další produkty navržené v Cupertinu si budeme muset počkat na příští rok, naštěstí by čekání nemuselo být dlouhé. Podle posledních informací by měl Apple už v prvním čtvrtletí představit tři nová zařízení s jedním společným jmenovatelem – důrazem na nízkou cenu.

Základní MacBook, iPhone i iPad

Apple má ve své nabídce nepřeberné množství produktů v různých cenových rozpětích. Není problém za jablečné počítače, tablety či telefony utratit velkou spoustu peněz, nicméně pokud toužíte po dostupnějších řešeních, nemusíte hned pokupovat po jiných značkách – v portfoliu Applu najdete i levnější přístroje pro méně náročné uživatele. A právě tuto skupiny firma z Cupertina zkraje roku 2026 potěší – podle informátora Jeffa Pu Apple plánuje na začátku příštího roku představit nový základní iPad, iPhone 17e a nakonec zbrusu nový MacBook (bez přívlastku).

Tablet Apple iPad

Asi nejnudnější upgrade má podstoupit iPad. Jeho 12. generace prý bude téměř identická jako současný model, pouze s výkonnějším čipsetem Apple A18, který přinese podporu Apple Intelligence. Základní iPad je posledním tabletem v nabídce Applu, který Apple Intelligence nepodporuje, tímto upgradem tak kalifornská firma odstraní jeho největší hendikep.

Apple Iphone 16e 14

U iPhonu 17e jsou také očekávány spíše malé mezigenerační změny – telefon se údajně dočká výkonnějšího čipu A19 a nové 18Mpx selfie kamerky s funkcí Center Stage. Rovněž se spekuluje o tom, že Apple odstraní široký výřez displeje ve prospěch modernějšího řešení Dynamic Island.

Notebook Apple Macbook Air

Bezesporu nejzajímavějším připravovaným zařízením má být nový základní MacBook poháněný „telefonním“ procesorem Apple A18. Tento stroj má konkurovat Chromebookům a dalším levným počítačům pro studenty. Základní MacBook má dostat 13″ obrazovku zabudovanou do jednoduché (pravděpodobně plastové) konstrukce ve veselých barevných kombinacích – mluví se o stříbrné, modré, růžové a žluté. Veškeré kompromisy má ospravedlňovat nízká cena, která bude údajně startovat na 599 dolarech (asi 15 tisíc korun s DPH).

