Zabiják ohebných telefonů klepe na dveře? Takto má vypadat OnePlus V Fold

OnePlus letos představí svoji první skládačku

Čínská značka bude chtít konkurovat těm nejlepším v oboru

Podívejte se, jak bude OnePlus V Fold vypadat

Značka OnePlus letos v létě odhalí svůj vůbec první smartphone s ohebným displejem. Přestože se bude jednat o prvotinu, nemá OnePlus vůbec nízké cíle – chystaný OnePlus V Fold má nadchnout jak vzhledem, tak i výbavou. První obrázky chystané skládačky zveřejnil server SmartPrix.

OnePlus V Fold

Značka OnePlus je známá tím, že ráda recykluje telefony své mateřské firmy Oppo, tudíž jsme měli oprávněný strach, zda OnePlus V Fold nebude pouze přebrandovaný Oppo N2 Fold. To se naštěstí nepotvrzuje – podle zveřejněných obrázků bude skládačka od OnePlus svébytným modelem s originálním designem a jinými proporcemi.

OnePlus V Fold bude telefon knížkové konstrukce s velkým ohebným displejem uvnitř a menším plochým panelem venku. Zatím neznáme úhlopříčku ani jednoho, podle renderů se nicméně zdá, že telefon bude velikostně vyšší než Oppo N2 Fold, ale nižší než Galaxy Z Fold. Vnitřní displej by měl být typu LTPO AMOLED s variabilní obnovovací frekvencí (až 120 Hz) a rozlišením 1 900 × 2 100 pixelů.

Konstrukce kloubu vypadá podobně jako u Samsungu, větší originalitu výrobce chystá na zadní straně. Povrch zad má být vyveden v umělé kůži, do níž bude zasazen obrovský vystupující modul s fotoaparáty. Ty mají být celkem tři – hlavní, širokoúhlý a periskopický, což by mělo pokrýt potřeby i náročnějších uživatelů. Hlavní fotoaparát bude mít údajně rozlišení 50 megapixelů, kromě zmíněné trojice má OnePlus V Fold obsahovat ještě dvě 32Mpx selfie kamerky (senzor OV32C). O ladění barev se pochopitelně postará fotografická značka Hasselblad.

V chystané skládačce by si měl údajně odbýt premiéru čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Pravděpodobně se bude jednat o přejmenovaný Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který známe z jarní modelové řady smartphonů Samsung Galaxy S23, koneckonců o konci korejské exkluzivity se špitalo už minulý měsíc. Energii by měl OnePlus V Fold získávat z 4800mAh akumulátoru s podporou 100W rychlonabíjení SuperVOOC. Telefon by měl být dále vybaven třemi reproduktory a čtečkou otisků prstů zabudovanou v zamykacím tlačítku.

A kdy bude OnePlus V Fold představen? Podle posledních spekulací by se měla jeho premiéra odehrát v první polovině srpna v New Yorku. To je možná důvod, proč si Samsung s odhalením svých letošních skládaček tolik pospíší – spekuluje se o posledním červencovém týdnu.