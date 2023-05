Nejvýkonnější Snapdragon už nebude pouze pro Samsungy. Qualcomm jej nabídne i dalším značkám

Nejvýkonnější Snapdragony najdeme aktuálně v telefonech Samsung

Exkluzivita korejské značky je ale prý u konce

Strategie Qualcommu v oblasti vlajkových mobilních procesorů byla v minulých letech poměrně jasná – na konci roku byl odhalen řadový model, v průběhu následujícího roku pak jeho vylepšená varianta s přídomkem „+“. U poslední generace ale americká firma tento trend poněkud pozměnila – loni na podzim vydala vlajkový Snapdragon 8 Gen 2, ale namísto plusové varianty připravila pouze posílenou Galaxy edici pro telefony od Samsungu.

Čipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy je svým návrhem stejný jako standardní edice, má ale posílené takty u procesorové i grafické jednotky, což by mu mělo dodávat o něco více síly. Podle informátora Digital Chat Station by tento benefit nemusel být exkluzivní pouze pro smartphony od Samsungu, ale mohly by se jej dočkat i telefony dalších značek.

Informátor neuvádí, které telefony by mohly výkonnější variantu Snapdragonu 8 Gen 2 dostat, podle serveru Android Authority by mohly nést logo Xiaomi, Asus nebo OnePlus. Minimálně u Asusu jsme si v minulých letech zvykli na to, že v průběhu roku vydává vylepšený ROG Phone s „plusovou“ variantou posledního Snapdragonu.

Pokud se předpověď Digital Chat Station vyplní, očekáváme, že Qualcomm svůj posílený čipset pro ostatní výrobce přejmenuje – bylo by zvláštní, kdybychom v příštím telefonu OnePlus našli Snapdragon s přídomkem „for Galaxy“.