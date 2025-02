Youtuber MrBeast chce TikTok! Nabídl za něj přes 500 miliard korun

MrBeast se spojil se silnými investory, aby koupil aplikaci TikTok

Jejich nabídka by měla přesáhnout hranici 20 miliard dolarů

Odhady na tržní hodnotu TikToku se pohybují mezi 20 až 100 miliardami dolarů

Jimmy Donaldson, kterého svět zná jako MrBeasta, je obrovským fenoménem dnešní doby. Když něco dělá, dělá to opravdu ve velkém – ať už rozdává miliony, staví gigantické projekty nebo pomáhá lidem s určitým postižením. A teď? Teď chce právě on koupit platformu TikTok. Když na sociální síti X napsal, že by si TikTok prostě koupil, lidé to brali jako vtip. Jenže on to očividně myslel vážně. Dal totiž dohromady skupinu investorů, která by mohla za TikTok položit na stůl více než 20 miliard dolarů.

Kdo do jeho skupiny patří?

Není to jen nějaký bláznivý nápad jednoho YouTubera. Za touto nabídkou stojí i další velká jména. Klíčovou postavou je Jesse Tinsley, zakladatel Employer.com, který už dříve investoval do velkých technologických projektů. Připojili se k němu i další významní hráči, jako například generální ředitel Robloxu David Baszucki, nebo spoluzakladatel Anchorage Digital, Nathan McCauley. Tihle lidé vědí, co dělají, a rozhodně by nešli do něčeho, co nemá šanci uspět. Nabídka jejich skupiny by navíc měla být vyšší než 20 miliard dolarů, což by mohlo přebít ostatní zájemce.

Unironically I’ve had so many billionaires reach out to me since I tweeted this, let’s see if we can pull this off 🙌🏻 — MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025

MrBeast a jeho skupina ale nejsou jediní, kdo si na TikTok brousí zuby. Mezi další zájemce patří třeba Kecin O’Leary a miliardář Frank McCourt. Ti mají vlastní plán, jak TikTok koupit a jejich nabídka by se taktéž měla pohybovat kolem 20 miliard dolarů v hotovosti. TikTok je prostě příliš cenný na to, aby jen tak zmizel z amerického trhu. Pokud ho ByteDance neprodá tak hrozí, že ho v USA zablokují kvůli obavám z čínského vlivu. A to je něco, co si investoři nechtějí nechat ujít.

MrBeast Coalition Secures $20 Billion Offer for TikTok A coalition of American investors led by MrBeast has successfully secured over $20 billion to acquire TikTok. 📹 @mrbeast pic.twitter.com/hQWppftDtS — As E Dey Happen (@AsEdeyhappen001) January 31, 2025

Odhady hodnoty TikToku se různí. Někteří analytici mluví o 20 miliardách dolarů, jiní zase tvrdí, že hodnota TikToku je až v rámci stovek miliard dolarů. A to je obrovský rozdíl. Pokud by se ale podařilo koupit TikTok za „pouhých“ 20 miliard, mohlo by to být největší technologické vítězství posledních let. Otázkou ale zůstává, jestli to ByteDance přijme, nebo jestli bude chtít víc.

Jak by TikTok vypadal pod MrBeastem?

Tady se můžeme nechat unášet fantazií. Představte si TikTok, kde by MrBeast rozdával odměny za nejkreativnější videa, přidal víc možností, jak tvůrci můžou vydělávat, nebo dokonce vytvořil vlastní formát soutěží a výzev.

Zatím nevíme, jaké by byly konkrétní plány, ale jedno je jasné. S MrBeastem v čele by se TikTok určitě změnil. Možná by se stal ještě populárnějším a možná by se ztratil ve světě miliardových investic.