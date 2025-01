Tohle není vtip: MrBeast potvrdil, že jedná o koupi TikToku

Budoucnost čínské sociální sítě TikTok je za velkou louží jedním z velkých témat, které přesahuje svět technologií. Ostatně ke konci funkčního období Joe Bidena došlo k celostátnímu zákazu této platformy, přičemž jedním z volebních slibů současného prezidenta Donalda Trumpa bylo, že tento zákaz co nejdříve zruší. To se také skutečně stalo – TikTok byl na území Spojených států zakázán jen zhruba 13 hodin, než Trump svým příkazem tento zákaz zrušil. Nutno podotknout, že zákaz byl pouze odložen o 75 dní a o jeho právní legitimitě se vedou spory, tudíž síť musí vymyslet, jak zajístí svou existenci v největší ekonomice světa.

Jak se zdá, řešení se dostavilo, byť ze směru, který rozhodně čekal jen málokdo. Do hry o vlastnictví TikToku, o které se již přihlásil například Elon Musk či Larry Ellison (spoluzakladatel a dlouholetý šéf firmy Oracle, jeden z nejbohatších lidí na světě, pozn. aut.) se nyní zapojil překvapivý hráč v podobě Jimmyho Donaldsona, který je spíše známý pod svým YouTube pseudonymem MrBeast. Mladý youtuber se v této snaze spojil s podnikatelem Jesse Tinsleyem, přičemž svou snahu potvrdil také v příspěvku na sociální síti X (dříve Twitter): „Koupím TikTok, aby nebyl zakázán.“

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned

— MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025