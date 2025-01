TikTok je zpátky ve hře! Zákaz vydržel sotva 13 hodin

Jedním z nejdiskutovanějších témat na technologické scéně byl v poslední době bezesporu zákaz sociální sítě TikTok na území Spojených států. Ačkoli se už v loňském roce postupně k zákazu či omezení uchylovali některé konkrétní státy unie, na celonárodní úrovni došlo k zákazu jen chvíli před inaugurací nového prezidenta Donalda Trumpa. Ten už během své prezidentské kampaně sliboval, že rozhodnutí předchozí administrativy hodlá zvrátit. A to se nyní také stalo.

Po takřka 13 hodinách, kdy byla služba ve Spojených státech mimo provoz, už opět může více než 170 milionů Američanů znovu nahrávat a sledovat krátká videa na této sociální síti. Během tohoto zákazu TikTok zobrazoval uživatelům zprávu, ve které se píše, že uživatelé nemohou využívat TikTok kvůli zákazu, přičemž tvůrci vyjadřovali naději, že Trump toto rozhodnutí zvrátí. Po obratu postoje americké administrativy směrem k TikToku se pro změnu začala zobrazovat zpráva, která uživatele informovala o obnovení fungování, přičemž vývojáři nezapomněli prezidentu Trumpovi za tento krok poděkovat.

Zajímavé je, že s myšlenkou zákazu TikToku mezi prvními přišel právě Trump, konkrétně v srpnu 2020 během jeho prvního funkčního období. Dokonce také podepsal dokument, ve kterém vyjadřoval své znepokojení se sdílením dat s mateřskou společností ByteDance, která je napojená na čínskou vládu. To ostatně byl také jeden z důvodů, proč jej administrativa Joe Bidena zakázala. Pro své druhé volební období nicméně Trump otočil o 180 stupňů a rozhodl se bojovat za právo TikToku nabízet své služby na území Spojených států.

STATEMENT FROM TIKTOK:

In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 19, 2025