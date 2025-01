TikTok to má spočítané. V neděli začíná platit zákaz v USA, změní to Trump?

TikTok bude v neděli plošně zakázán ve Spojených státech amerických

Rozhodl o tom Nejvyšší soud USA, který odmítl projednávání pozdržet

Nový prezident Trump tak bude mít těžší úkol vrátit jej do legální roviny

Nejvyšší soud USA potvrdil platnost zákona, který v dubnu 2024 podepsal prezident Joe Biden. Ten staví sociální síť TikTok do role bezpečnostního rizika a navrhuje jeho plošný zákaz na území celých Spojených států. Zákon nabyde účinnosti 19. ledna, tedy již tuto neděli. Jediný, kdo s tím může něco udělat, je nový prezident Donald Trump, který v pondělí nastupuje do úřadu.

Zákaz TikToku schválen

Zákaz TikToku byl jednohlasně schválen Nejvyšším soudem USA v poměru 9 ku 0. Zákazu od neděle tedy nic nebrání, TikTok by okamžitě měl zmizet ze všech aplikačních obchodů, stávající uživatelé mohou aplikaci nadále používat, ale bez možnosti aktualizace. Tiskové oddělení Bílého domu se k dávno přijatému zákonu znovu vyjádřilo:

„TikTok by měl zůstat dostupný Američanům, ale pouze pod americkým vlastnictvím nebo jiným vlastnictvím, které řeší obavy o národní bezpečnost, jež Kongres při přípravě tohoto zákona pojmenoval. Vzhledem k samotnému faktu načasování tato administrativa uznává, že kroky k provedení zákona prostě musí připadnout příští administrativě, která se ujme úřadu v pondělí.“

Staro-nový prezident Trump se pokoušel domluvit s Nejvyšším soudem o pozdržení jednání, aby se zákazem mohl zabývat už jako nová hlava státu. Ten však jeho přání nevyslyšel. Prezident Donald Trump tak při svém nástupu do úřadu už bude muset pracovat s aktivním zákazem.

K situaci se vyjádřilo i tiskové oddělení TikToku: „Dnešní prohlášení Bidenova Bílého domu i ministerstva spravedlnosti neposkytla potřebnou jasnost a ujištění poskytovatelům služeb, kteří jsou nedílnou součástí zachování dostupnosti služby TikTok pro více než 170 milionů Američanů. Pokud Bidenova administrativa okamžitě neposkytne definitivní prohlášení, které by uspokojilo nejkritičtější poskytovatele služeb a zajistilo, že nedojde k vymáhání práva, bude TikTok bohužel nucen 19. ledna přestat fungovat.“

Co nastane v neděli?

Co se tedy stane v neděli? TikTok by měl okamžitě zmizet z Google Play i App Store, o což se postarají provozovatelé těchto obchodů, tedy Google a Apple. Kvůli chybějící podpoře a nemožnosti aktualizovat ze sítě pravděpodobně postupně začnou mizet jak uživatelé, tak tvůrci a influenceři. Anebo se do toho vloží nová hlava státu.

Trump je v poslední době velkým fanouškem TikToku, dokonce tvrdí, že s pomocí této sítě získal znovu prezidentské křeslo, díky hlasům mladších voličů. Co může udělat? V první řadě může zákon ponechat zcela netknutý a pouze jej nevymáhat – to znamená, že by třeba Google ani Apple nepenalizoval za to, že aplikaci zachovají ve svých obchodech. To je ale komplikovanější a na Apple s Googlem by si mohl posvítit Nejvyšší soud USA.

Silným trumfem v rukávu prezidenta Trumpa může být fakt, že se zná s nejbohatšími strukturami americké společnosti. Vzájemnými dialogy by tak mohl urychlit odkup části TikToku americkou firmou, čímž by platformu dostalo zpět do legální roviny. Přesně jak to stojí v zákonu Bidenovy administrativy.

Může Trump zákaz zrušit?

Nový prezident sám z vlastní vůle však nemůže zákaz zrušit, tím spíš ne pár dní po nástupu do úřadu. Pro zrušení tohoto zákona by totiž potřeboval přesvědčit většinu zákonodárců v obou komorách Kongresu: alespoň 218 z 435 hlasů ve Sněmovně reprezentantů a také alespoň 60 ze 100 hlasů senátorů. Vzhledem k tomu, s jak obrovskou většinou byl zákon odsouhlasen, se zrušení zákona krátce po jeho uvedení v platnost jeví jako velmi nepravděpodobné.

Jenomže: pokud Trump přesvědčí demokratické i republikánské zástupce Kongresu, že urychleně najde pro TikTok amerického vlastníka, mohlo by to zákonodárce v obou komorách ubezpečit v tom, že TikTok už nebude představovat riziko pro americkou společnosti a národní bezpečnost. Celkem rychle tak může dojít ke zmrazení zákona, tedy jeho pozastavení.

V tuto chvíli však jde více méně o fabulace, až čas ukáže, jak se Trumpova administrativa s kontroverzním zákazem TikToku vypořádá; a jestli vůbec.