Kontroverzní zákon podepsal prezident USA: TikTok může být zakázán

Čínská sociální síť TikTok je na pokraji úplného zákazu ve Spojených státech amerických. Prezident Joe Biden podepsal dodatek zákona o národní bezpečnosti, který ukládá čínské společnosti ByteDance zbavit se veškerého vlastnictví sítě TikTok na území USA. V opačném případě bude celá platforma zakázána.

Jak informoval Bílý dům na svých oficiálních stránkách, prezident Spojených států podepsal dodatek zákona, který může v konečném důsledku vést k tomu, že sociální síť TikTok a doprovodná aplikace pro mobilní telefony bude napříč celou zemí zablokována.

Administrativa současného amerického prezidenta již v minulosti označila čínský holding ByteDance za potenciální riziko pro bezpečnost země a obě komory amerického parlamentu v posledních dnech a týdnech odsouhlasily opatření, které může vést k zákazu. V současné situaci je míč na straně Číňanů.

ByteDance nyní musí předat veškeré vlastnictví americké firmě, kterou bezpečnostní složky USA prověří a odsouhlasí její důvěryhodnost. Čínská strana na to má 9 měsíců, prezident Biden může lhůtu prodloužit až na 12 měsíců, pokud uzná, že se v kontextu daly věci do pohybu, ale je potřeba více času.

Vlastník sítě TikTok však vnímá zákon jako tendenční a plánuje se odvolat. Na síti X oficiální profil TikTok zveřejnil vyjádření:

„Tento protiústavní zákon je zákazem TikToku a my ho napadneme u soudu. Věříme, že fakta a právo jsou jasně na naší straně a že nakonec zvítězíme. Faktem je, že jsme investovali miliardy dolarů, abychom udrželi americká data v bezpečí a naši platformu bez vnějšího vlivu a manipulace. Tento zákaz by zničil sedm milionů podniků a umlčel 170 milionů Američanů.

Zatímco budeme pokračovat v napadání tohoto protiústavního zákazu, budeme nadále investovat a inovovat, abychom zajistili, že TikTok zůstane prostorem, kam mohou Američané všech vrstev bezpečně přicházet sdílet své zážitky, nacházet radost a inspirovat se.“

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 24, 2024