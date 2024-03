TikTok to má v USA nahnuté. Biden ho chce zakázat, sám ho ale používá

Zákon zakazující TikTok je aktuálně ve Sněmovně reprezentantů Spojených států

Pokud se zákon dostane až k prezidentu Bidenovi, podepíše ho

Jeho volební tým přitom začal minulý měsíc TikTok aktivně využívat

Sociální síť TikTok, která je oblíbená především mezi mladými, způsobuje nejednomu vládnímu činiteli vrásky na čele. Její čínský původ a obavy z odesílání citlivých údajů často ústí v různé snahy tuto sociální síť zakázat, či alespoň omezit. Výjimkou nejsou ani Spojené státy, kde se TikTok na vládní úrovni řeší už několik let. Nyní to má ale skutečně nahnuté, neboť současný prezident Joe Biden se vyjádřil v tom duchu, že pokud se mu zákon zakazující TikTok dostane až na stůl, podepíše ho.

Zakáže Amerika TikTok?

Tento týden bude Sněmovna reprezentantů Spojených států hlasovat o návrhu zákona, který by mohl vést k zákazu TikToku ve Spojených státech. Prezident Biden v pátečním projevu k tisku vyjádřil návrhu zákona podporu: „Pokud ho schválí, podepíšu ho.“ Pokud návrh zákona úspěšně projde Sněmovnou reprezentantů, což se zdá být stále pravděpodobnější, postoupí do Senátu. V případě úspěšného schválení Senátem by se zákon dostal na stůl prezidenta Bidena. Kromě komentáře prezidenta USA informoval server Punchbowl News také o spolupráci Bidenovy administrativy se zákonodárci na tomto návrhu zákona.

„Tato legislativa má předem daný výsledek: úplný zákaz TikToku ve Spojených státech. Vláda se snaží zbavit 170 milionů Američanů jejich ústavního práva na svobodu projevu. To poškodí miliony podniků, připraví umělce o publikum a zničí živobytí bezpočtu tvůrců po celé zemi,“ uvedl v reakci mluvčí TikToku. ByteDance, mateřská společnost TikToku, sice tvrdí, že výsledkem by byl úplný zákaz TikToku ve Spojených státech, ale nemusí tomu tak být. Příslušný návrh zákona by vyžadoval, aby společnost ByteDance prodala TikTok do 165 dnů od jeho přijetí.

Pokud by to společnost ByteDance neudělala, nemohl by Apple nabízet TikTok v App Store. Ostatní provozovatelé obchodů s aplikacemi, například Google, by také nemohli mít aplikaci ve svém katalogu. Pokud by Apple a Google nedodržely požadavky, mohly by dostat pokutu až 5 000 dolarů (cca 115 tisíc korun) za každého uživatele TikToku. Trump v roce 2020, kdy byl prezidentem, podobný návrh zákona podpořil a slíbil, že TikTok ve Spojených státech zakáže. Tyto snahy nakonec selhaly.

Nyní má k celé situaci trochu jiný postoj. V příspěvku na sociálních sítích Trump uvedl, že „pokud se zbavíte TikToku, Facebook a Zuckerschmuck zdvojnásobí svůj byznys. Nechci, aby se Facebooku, který v posledních volbách podváděl, dařilo lépe. Jsou to skuteční nepřátelé lidu!“ Snaha zakázat TikTok má také ještě jeden paradox – Bidenův volební tým totiž minulý měsíc začal na tuto sociální síť nahrávat první videa.