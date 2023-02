Částečný zákaz aplikace TikTok. Evropská komise následuje USA

Evropská komise rozhodla, že aplikace TikTok bude částečně zakázána

V tuto chvíli platí zákaz pouze pro pracovní telefony zaměstnanců EU

Server Euractiv upozornil na to, že Evropská komise přistoupila k částečnému zákazu aplikace TikTok. Scénář je pak stejný jako nedávno v USA. Zákaz platí pro pracovní zařízení všech zaměstnanců Evropské komise a dalších orgánů EU.

Ve čtvrtek 23. února rozeslaly jednotlivé složky EU svým zaměstnancům e-mail, ve kterém je žádají o odstranění aplikace TikTok. Mají tak učinit co nejdříve, nejpozději však do 15. března. Pokud by se stalo, že tak některý pracovník neučiní, přestane mu od 15. března fungovat firemní e-mail, Skype a další pracovní aplikace navázané na EU.

Komise k tomuto kroku přistoupila kvůli tomu, že se bojí o bezpečnost dat na mobilních telefonech svých zaměstnanců. Ve zmíněném e-mailu uvádí: „V zájmu ochrany údajů a zvýšení kybernetické bezpečnosti se správní rada Evropské komise rozhodla pozastavit používání aplikace TikTok na firemních zařízeních a také osobních zařízeních registrovaných v rámci pracovních systémů Komise.“

Záležitost okomentoval pro server Euractiv tiskový mluvčí společnosti TikTok, která stejnojmennou sociální síť provozuje: „Jsme zklamáni tímto rozhodnutím, které považujeme za chybné a založené na omylech. Obrátili jsme se na Komisi, abychom uvedli věci na pravou míru a vysvětlili, jakým způsobem chráníme údaje 125 milionů lidí v celé EU, kteří každý měsíc TikTok používají.“