TikTok jako nepřítel číslo jedna? USA přemýšlí nad jeho plošným zákazem

Americká vláda vymýšlí nový komplexní zákaz aplikace TikTok

Už nyní nesmí být nainstalován na vládních telefonech

Díky senátnímu návrhu je však ve hře kompletní zákaz v celých Spojených státech

Sociální síť TikTok zažívá kvartál od kvartálu strmý vzestup. Podle údajů aktuálním k listopadu 2022 má zhruba 1 miliardu aktivních uživatelů každý měsíc. Lepší už je pouze YouTube s 2,2 miliardy aktivních uživatelů a služby společnosti Meta, zejména Facebook s 2,9 miliardy aktivních měsíčních uživatelů. A není tedy divu, že má TikTok i řadu odpůrců.

Zakazoval už Donald Trump

Proti TikToku dlouhodobě brojí americká legislativa. Dříve reprezentovaná republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, dnes prezidentem Joe Bidenem z opačného politického spektra. Americký Kongres vnímá TikTok jako riziko národní bezpečnosti kvůli jeho napojení na čínskou komunistickou vládu.

I z toho důvodu před dvěma lety – za vlády Donalda Trumpa – čínská firma ByteDance (vlastník a provozovatel sítě TikTok) nabídla odprodej část TikToku do USA, aby měla americká vláda kontrolu nad sběrem a skladováním uživatelských dat. V konečném důsledku právě to zbrzdilo zákaz TikToku až do dnešních dní.

TikTok v USA nechceme

Jenomže o zákaz TikToku se znovu zajímá administrativa nynějšího prezidenta Bidena, jak informuje agentura Reuters. Šéfka administrativy Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických, Catherine Szpindor, prohlásila na adresu sociální sítě, že jde o „vysoké riziko pro uživatele z řady bezpečnostních důvodů“.

Druhým dechem rovnou nařídila kompletní zákaz používání aplikace TikTok na telefonech a dalších mobilních zařízeních všech členů dolní komory Kongresu. Jednotliví politici musí ze svých pracovních telefonů TikTok smazat, pokud jej mají nainstalovaný. Návrh Szpindor již následovalo 19 států, které zakázaly TikTok na pracovních telefonech lokálních politických zástupců.

Ve skutečnosti však jde o rozšíření již dříve zavedeného zákazu. Podle toho nesmí být TikTok nainstalovaný a používaný na telefonech zaměstnanců armády USA, ministerstva zahraničí a také ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Celou situaci komentovala americká buňka společnosti ByteDance, konkrétně mluvčí Brooke Oberwetter: „Společnost ByteDance je zklamána tím, že Kongres přistoupil k zákazu TikToku na vládních zařízeních. V konečném důsledku to nijak nepřispěje k zájmům národní bezpečnosti.“

Ještě dál chce jít se svým návrhem republikánský senátor Marco Rubio. Ten by rád protlačil kompletní zákaz sítě TikTok ve Spojených státech. Zároveň by chtěl tvrdě regulovat (či rovnou blokovat) aplikace a sociální sítě s alespoň 1 milionem aktivním uživatelů, které mají sídlo na území Ruska, Číny, Kuby, Severní Koreje, Íránu nebo Venezuely.

Blokáda TikToku i mimo Ameriku

V Evropě zatím máme štěstí, TikTok mohou ohrozit nanejvýš regulace Evropské unie. Zákaz aplikace TikTok však není zcela ojedinělý. Z bezpečnostních důvodů – kvůli napojení holdingu ByteDance na čínskou komunistickou vládu – TikTok reguluje či rovnou blokuje dalších deset zemí.

Kompletní zákaz přístupu k aplikaci či webovému rozhraní mladé sociální sítě zavedly vlády v Indii, Afghánistánu, Bangladéši, Íránu, Jordánsku, Pákistánu a Sýrii. V minulosti byl TikTok blokován také vládou Indonésie, to však již neplatí.

Větší či menší cenzuru na TikToku najdeme také v Arménii a Ázerbájdžánu. Tamní vlády blokují přístup k obsahu týkajícího se sporů o plošinu Náhorní Karabach, oblasti na hranicích mezi těmito dvěma zeměmi, kde je vysoká koncentrace etnických Arménů.