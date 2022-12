Influenceři jako otroci: nejslavnější čínské TikToky vznikají v nelidských podmínkách

V Číně existují speciální farmy na influencery, a není jich málo

Agentury najímají lidi, kteří pak za úplatu streamují na TikToku

Na lidská práva se tu příliš nehledí, TikTokeři nemají moc peněz ani svobodu

Sociální sítě jsou cokoliv, jen ne realitou. Ať už je řeč o Facebooku, Instagramu nebo odnedávna i TikToku, všechno jsou to jenom iluze, které ovlivňují miliony lidí. Bohužel, násobně to platí o influencerech v Číně, kteří kolikrát jen živoří a jsou pro práci TikTokerů zneužívaní.

Peníze na TikToku

Fenomén sociálních sítí funguje již víc jak dekádu nejen kvůli tomu, že jde o silně návykovou záležitost – točí se v něm také hodně peněz. A platí to i pro nejmladší přírůstek k těm největším sociálním sítím – TikTok.

Tvůrci tam nevydělávají peníze podobně jako na YouTube. Mohou ale prostředky získávat prostřednictvím darů na živých streamech. Sledující posílají svým idolům obrázky a samolepky, které předtím vyměnili za skutečné peníze. Influencer, kterému pak takový dárek pošlete, může tento token znovu směnit na peníze, přičemž TikTok si z každé takové transakce účtuje 50 %.

Dělnice TikToku

Tímto způsobem lze na platformě TikTok vydělávat peníze. Ale zatímco v Česku toho využívají tvůrci obsahu pro děti, v Číně už na těchto základech postavili celé farmy na influencery. Ukazuje to minidokument ze série Op-Docs deníku The New York Times.

Ten sleduje práci dvou agentur působících v Číně, které se specializují na nábor, trénink a managing vycházejících hvězd TikToku. Jde zpravidla o mladé dívky, kterým tato práce přinese zázemí a příslib popularity i velkých výdělků. Skutečnost je ale jiná.

Inside the Daily Life of a Live Streaming Star in China | Op-Docs

Watch this video on YouTube

V první agentuře její zástupkyně Zhan Zhouwei zmiňuje, že pracovnice začínají se mzdou zhruba 120 dolarů měsíčně (v přepočtu 2 800 korun). Vyšplhat se ale mohou až na 45 000 dolarů měsíčně (přes 1 milion korun). Jenomže agentury svým zaměstnankyním neplatí žádnou mzdu – vše, co si dívky vydělají, mají z dárků od fanoušků. A z toho si ještě agentura bere podíl za zprostředkování.

Kromě toho musí streamovat klidně i 16 hodin denně. Diváci nesmí přijít na to, že dívky skutečně nestreamují ze svých domácích pokojíků, nýbrž z velké kancelářské budovy, ve které bylo postaveno 200 papundeklových pokojů jako při natáčení Klusákova dokumentu V síti.

Některé slečny si přímo na kameru stěžují, že nemají žádný volný čas a práce je unavuje. Ztrácí tím pádem i motivaci. S prací ale neskončí. Jedna z vedoucích manažerek v agentuře takto na kameru vysvětluje „pracovnici“, že moderní virtuální celebrity vydělávají mnohem více peněz než herci nebo zpěváci a je tedy potřeba pokračovat.

Závislost na idolech

Dokument Davida Borensteina a Jespera Jacka rozkrývá ještě jednu smutnou oblast řízeného byznysu s influencery. Jde o fanoušky, kteří jsou těmito sociálními sítěmi krmeni de facto celý den. Ve filmu sledujeme dva mladé muže, kteří patří k největším fanouškům vyobrazených TikTok streamerek.

Jeden z mladíků se na kameru přiznává, že už mu zbývá asi jen 10 000 dolarů na dárcích a stane se fanouškem 7. úrovně. Své oblíbenkyni na TikToku již prý poslal víc jak 75 tisíc dolarů (1,7 milionu korun). Experti nezřídka přirovnávají právě tyto obsese k jiným závislostem, jako je třeba gambling nebo užívání psychotropních látek.