Uživatelé TikToku v ohrožení? Osobní data více než miliardy z nich prý kolují internetem

Sociální síť TikTok, která je populární především mezi mladými, nejspíše čelí bezpečnostnímu skandálu. Alespoň to tvrdí kyberbezpečnostní společnost BeeHive CyberSecurity na svém twitterovém účtu. Ta analyzovala část uniklých dat a potvrdila, že se skutečně jedná o uživatele TikToku.

Update: #TikTok #Breach is #Confirmed.

We’ve reviewed a sample of the extracted data.

To our email subscribers and private clients, we’ve already sent out warning communications.

— BeeHive CyberSecurity (@BeeHiveCyberSec) September 4, 2022