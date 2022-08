TikTok, Facebook a Instagram obsahují skrytý kód, který umí sledovat vaši aktivitu

Přibližně před měsícem internetem kolovala zpráva, v níž šéf americké Federální komise pro komunikaci vyzval zástupce Applu a Googlu, aby ze svých obchodů odstranili sociální síť TikTok. Důvodem pro to byla celá řada bezpečnostních nedostatků, v jejichž důsledku lze sledovat uživatele. Podle něj má aplikace sbírat kupříkladu historii vyhledávání, otisky obličeje, samply hlasu či dokonce vzorce psaní na klávesnici a data uložená ve schránce.

Nyní se k výzvám být zvýšeně obezřetný připojil také nezávislý bezpečnostní analytik Felix Krause, který objevil potenciálně škodlivý kód v iOS aplikaci nejen TikToku, ale také Facebooku či Instagramu. Ty do svých aplikací implantují kód, který umožňuje monitorovat všechny stisky klávesnice a dotyky obrazovky, což známe jako keylogging.

These claims misrepresent how Meta’s in-app browser and Pixel work. We intentionally developed this code to honor people’s App Tracking Transparency (ATT) choices on our platforms. We have communicated this to the researcher.

— Andy Stone (@andymstone) August 11, 2022