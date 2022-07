TikTok má problém. Americký úřad žádá jeho odstranění z App Store i Google Play

Sociální síť TikTok je oblíbená především mezi mladými. Ačkoli starší generace nad krátkými a mnohdy bezobsažnými videoklipy jen kroutí hlavou, někteří se snaží je rovnou zakázat. To je případ americké Federální komise pro komunikaci (Federal Communications Commission, zkráceně FCC), konkrétně jejího předsedy Brendana Carra. Ten vyzval generální ředitele Sundara Pitchaie z Googlu a Tima Cooka z Applu, aby populární aplikaci smazali z Obchodu Play, respektive z App Store.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022