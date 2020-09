Donald Trump rozhodl: TikTok a WeChat zítra zmizí z amerických obchodů aplikací

Dnešní den je posledním, kdy si mohou američtí uživatelé stáhnout do svých zařízení aplikace sociálních sítí TikTok a WeChat. Zítra totiž vzejde v platnost srpnové nařízení amerického prezidenta Donalda Trumpa, které mohl zvrátit pouze odprodej amerických aktivit těchto služeb do rukou některé z amerických firem.

V této oblasti byl aktivnější provozovatel TikToku (společnost ByteDance), který nejprve jednal o převzetí svých amerických aktivit se společností Microsoft, nakonec se však dohodl na technologickém partnerství s firmou Oracle. Donald Trump ale zjevně nehodlá ustoupit ani o píď; dohoda o technologickém partnerství se mu nelíbí a rozhodně ji nehodlá podepsat. Namísto toho vydal pokyn, na jehož základě mají být aplikace TikTok a WeChat v neděli 20. září odstraněny z obchodů aplikací App Store a Play Store.

Přečtete si: Vše, co potřebujete vědět o TikToku. Sociální síť se špatnou pověstí i obrovským potenciálem

Americký prezident jasně vyjádřil svoji touhu nechat tyto aplikace z americké půdy zcela zmizet, stejně tak chce zabránit jakýmkoliv budoucím transakcím s jejich provozovateli. Uživatelé, kteří již mají aplikace TikTok nebo WeChat na svých zařízeních nainstalované, o ně nepřijdou, ovšem po 12. listopadu je pravděpodobně nebudou smět používat; v tento den totiž vzejde v platnost nové nařízení, které zakazuje americkým společnostem poskytovat těmto aplikacím hostingové služby.

Datum 12. září lze také brát jako poslední šibeniční termín, do kdy by mohlo dojít k odkupu amerických aktivit WeChatu a TikToku americkou firmou, což je pro Donalda Trumpa zřejmě jediné akceptovatelné řešení celé situace.

Provozovatelé TikToku pochopitelně s novými podmínkami nesouhlasí a i nadále hodlají zpochybňovat spravedlivost výkonného příkazu, který byl přijatý bez řádného procesu. TikTok tvrdí, že technologickým partnerstvím se společností Oracle se zavázal k absolutní transparentnosti nad rámec běžných pravidel, a to včetně auditů třetích stan, ověřování bezpečnosti interních kódů a dohledu americké vlády nad daty amerických uživatelů.

We agree that this type of ban would be bad for the industry. We invite Facebook and Instagram to publicly join our challenge and support our litigation. This is a moment to put aside our competition and focus on core principles like freedom of expression and due process of law.

— Vanessa Pappas (@v_ness) September 18, 2020