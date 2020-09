Kauza TikTok: namísto prodeje přišlo partnerství s Oracle. Bude to Trumpovi stačit?

TikTok není na prodej. Společnost ByteDance, která sociální síť provozuje, včera odmítla nabídku Microsoftu a své americké aktivity neprodala ani žádné jiné americké firmě. Za této konstelace by mělo (podle výkonného příkazu podepsaného americkým prezidentem Donaldem Trumpem) dojít k vypnutí TikToku v USA a v několika dalších zemích, tomu se však chce společnost ByteDance vyhnout. Proto namísto odprodeje části svých aktivit přišla s nečekaným řešením.

Namísto prodeje partnerství s Oracle

Provozovatel TikToku se domluvil s americkou firmou Oracle na technologickém partnerství. TikTok zůstane nadále zcela čínský, avšak Oracle mu poskytne důvěryhodné technologické zázemí, které má zajistit uchovávání citlivých dat o amerických občanech na americké půdě. Společnost ByteDance předložila tento návrh americkému ministerstvu financí, které provede přezkoumání, zda je tato varianta pro USA bezpečná. Výsledky by měly být známé do konce tohoto týdne, poté budou předány do Bílého domu.

Výkonný příkaz Donalda Trumpa jasně vyžaduje odkup části TikToku americkou firmou, avšak na partnerství s Oracle by americký prezident kývnout mohl, neboť má s ředitelem Oracle velmi přátelské vztahy.