Vše, co potřebujete vědět o TikToku. Sociální síť se špatnou pověstí i obrovským potenciálem

Pokud se pohybujete v dnešním moderním světě, asi vám neunikla přítomnost sociální sítě jménem TikTok. V době celosvětové pandemie koronaviru se TikTok stal nejrychleji rostoucí sociální sítí všech dob a jen během prvního čtvrtletí roku 2020 si jej stáhlo přes 300 milionů lidí. Toto číslo navíc neobsahuje domovskou Čínu a konečná statistika tak může být ještě větší.

Na internetu se v poslední době objevují informace o tom, že TikTok je nebezpečná platforma, která sbírá data uživatelů. Kvůli čínskému původu a částečnému uložení dat na serverech ve své domovině je trnem v oku zejména Americe. Donald Trump, prezident USA, nedávno podepsal zákaz TikToku. I k této situaci se budu chtít vyjádřit. Co vlastně je TikTok? Kdo ho používá? Jakou má budoucnost? Na všechny otázky se budu snažit odpovědět a podat také osobní zkušenost po půl roce s touto sociální sítí.

Historie TikToku

TikTok v podobě, kterou dnes známe, vznikl až v roce 2018, kdy čínská společnost ByteDance koupila aplikaci Musical.ly. Ta byla jednou z nejpopulárnějších aplikací ve Spojených státech a tato akvizice pomohla ByteDance s rozšířením na celosvětový trh. V našich končinách je ByteDance téměř neznámou firmou, ale jedná se o velkou společnost s miliardovými tržbami, která má ve svém portfoliu další služby a aplikace. Ty jsou používány zejména v Číně, Japonsku, Singapuru, Indii a dalších blízkých státech.

Mezi ty nejvýznamnější patří aplikace Douyin. Ta stále existuje a uživatelé zde sdílejí krátká videa s různými tématy. Je však dostupná pouze v Číně, ale ByteDance chtěl své know-how ukázat v celosvětovém měřítku. V roce 2018 se to podařilo i díky akvizici Musical.ly. Následovalo spojení do aplikace TikTok – globální verze aplikace Douyin. Tento tah se vyplatil a TikTok roste na popularitě napříč celým světem. Jen za rok 2019 proběhlo přes 1,5 miliardy stažení a tempo nezpomaluje ani v roce 2020.

Během své relativně krátké historie proběhlo velké množství změn, které k tomuto růstu pomohlo. Jedná se o optimalizaci přehrávače, posílení serverů i jejich rozšíření do větší části světa. Jednou z hlavních a také nejčerstvějších změn je angažmá Kevina Mayera. Kevin byl 15 let jednou z nejvyšších osob v The Walt Disney Company a od května 2020 se stal CEO TikToku a zároveň COO (Chief Operating Officer neboli provozní ředitel) ve společnosti ByteDance. Takto zkušený manažer a ředitel bude výraznou součástí obchodní strategie, kterou TikTok razí.

V současné době TikTok neustále roste na popularitě a postupně ji začíná používat širší spektrum uživatelů, mezi které se řadí velké společnosti, slavné osobnosti a konečně také lidé narození v minulém tisíciletí. Největší základna uživatelů je aktuálně v Indii, která v poslední době řeší rozepře s Čínou. V této souvislosti Indie zakázala několik desítek čínských aplikací včetně TikToku. Ten tak přišel o zhruba 200 milionů uživatelů, což je přibližně čtvrtina aktivních uživatelů aplikace.

Jednoduchá myšlenka a pokročilé funkce

TikTok je hodně zjednodušeně sociální síť, na které se sdílejí pouze videa. Ta mají rozsah od 3 vteřin po jednu minutu, ale naprostá většina klipů má délku kolem 10 vteřin. Na TikToku je důležité být kreativní a zaujmout publikum v co nejkratším čase. Samotná aplikace je velmi jednoduchá a po pár minutách používání jsem se v ní vcelku rychle zorientoval.

Hlavní menu lze popsat jako nekonečný seznam videí, které se vám postupně objevují. Stejně jako na Instagramu, i zde mohou mít videa hashtagy. V tomto případě však nejsou tak důležité a roli zde hrají jiné atributy. Každý den si uživatelé TikToku zobrazí přes miliardu videí a tempo se bude postupem času asi zvyšovat. Videa bych osobně rozdělil do několika základních kategorií.

Tím prvním je tzv. lipsync, který byl známý především na Musical.ly. Jedná se o podobný princip jako playback zpěváků. V pozadí hraje hudba nebo nějaké jiné audio a uživatel pohybuje svými rty tak, aby to vypadalo jako jeho vlastní hlas. Další úspěšnou oblastí jsou memes, stand-up umělci a komedie obecně.

Na TikToku je obrovská skupina nadaných komiků a samotný formát aplikace dává příležitost úplně všem – stačí být kreativní, video dobře sestříhat a počty zhlédnutí mohou brzy překročit miliony. Samostatnou kategorií jsou umělci ve všech možných oblastech. Najdete zde zpěváky, malíře, hudebníky, kuchaře, sportovce a zařadit sem můžeme i experty na vizuální efekty (VFX).

Efekty na špičkové úrovni

Všem uživatelům TikToku je k dispozici obří zásoba různých vizuálních efektů, skladeb a audio stop, které se používají k již zmíněnému lipsync. Při natáčení videa v aplikaci můžete využít všechny tyto efekty a následně je přímo v prostředí sestříhat do požadovaného výsledku. Pokud si videa natočíte předem a importujete je do aplikace až poté, o možnost využít vizuální efekty přijdete. Zbytek vám ale zůstane k dispozici.

Pokud někdo z vás používá Instagram nebo Facebook, zřejmě víte, že jsou zde možnosti pro různé filtry a efekty pro tvář. Můžete ze sebe udělat například štěně, draka nebo se zahalit do černobílého pozadí. TikTok tyto možnosti posouvá na úplně jinou úroveň a nebojím se je označit za nejlepší mezi ostatními sociálními sítěmi. Z nepřeberného množství efektů jsem vybral jeden, který dle mého názoru perfektně ukazuje, jak stabilní je sledování objektů na TikToku.

Jedná se o efekt, kde si uživatel může vyzkoušet, jak by vypadal s jinou barvou vlasů. To zřejmě dokáže i Instagram nebo Facebook, ale TikToku dávám velkou poklonu za pečlivost. Jakkoliv si dívka prohrábne své vlasy nebo se otočí na kameru, výsledek vypadá jako v realitě. Žádné nevzhledné škubání nebo špatná detekce vlasů. Hodně mě překvapilo, jak skvěle to funguje. Samozřejmě i zde najdete horší kvalitu efektů, ale obecně se jedná o nejlepší zpracování mezi sociálními sítěmi.

Na střih videa je TikTok (skvěle) připraven

Je vcelku jedno, jak budete na TikTok videa publikovat. Můžete si je sestříhat ve svém oblíbeném programu na PC/tabletu nebo smartphonu a následně nahrát přes aplikaci. Tento způsob používá dost velká část těch, kteří to s TikTokem myslí vážně. Taková videa pak mají zpravidla vysokou kvalitu a většinou se také dočkají vyšší sledovanosti. Je to stejné jako na YouTube nebo Instagramu. Čím vyšší kvalita obrazu, tím větší pravděpodobnost doporučení širokému spektru uživatelů.

Pro zbytek uživatelů je zde možnost využít střih videa přímo v aplikaci. Video můžete stříhat a upravovat buď přímo při natáčení klipu nebo zpětně po natočení snímků v nativní aplikaci smartphonu. Přijdete sice o možnost efektů, ale i bez nich je možné na TikToku přežít. Jednotlivé stopy můžete různě krátit, přesouvat, zrychlovat, zpomalovat a k dispozici jsou i animace přechodů. Velmi se mi také líbí možnost regulace hlasitosti původního zvuku nebo to, že můžete výsledné video opatřit vlastní zvukovou stopou a vytvořit tak dabing.

I když jsou možnosti široké, nejsou vždy perfektní a pamatuji si, že na konci minulého roku se editor občas zasekl a někdy spadl úplně. V tento moment jsem však žádné problémy nezaznamenal a i samotná aplikace již běží naprosto skvěle. Obecně je střih a úprava videa jedním z klíčových faktorů úspěchu TikToku a sám občas nevěřím vlastním očím, co (nejenom) mladí lidé s telefonem a jednoduchou aplikací dokáží.

Drobnosti, které potěší

Chápu, že v dnešní době je znalost angličtiny nutný základ, a řekli byste si, že pokud tento jazyk znáte, máte na sociálních sítích vyhráno. Tuhle teorii jsem razil i já a věřil jsem, že si s tím vystačím. Jenže tím, jak je TikTok globalizovaný a jakým tempem se videa šíří, začnou vám (stejně jako mně a mnoha dalším) komentovat videa lidé z různých koutů světa ve svých rodných jazycích. Některé jazyky mi nic nepřipomínaly ani vzdáleně, ale chtěl jsem se dozvědět, co mi dotyčný vzkazuje. Naštěstí TikTok do aplikace dosadil překladač, který s neznámým jazykem rád pomůže.

Nevím, jestli nějakým způsobem spolupracuje s Google překladačem, ale v každém případě funguje velmi spolehlivě a za celou dobu, co jej používám, jsem se překladu nedočkal v jediném případě. Je to velice užitečné a šetří to velké množství času. TikTok je značně návykový, a proto cením funkci digitálního blahobytu, ve které můžete čas strávený s aplikací omezit.

Přímo v menu nastavení si také můžete nastavit preferovaný jazyk videí, což mi též přijde jako docela zajímavá funkce. Skalní fanoušci ocení možnost stát se testerem novinek aplikace. V mých očích díky možnostem a přístupu k uživatelům TikTok hodně vzrostl a už jej nepovažuji za nedospělou platformu pro nedospělé uživatele, jako tomu bylo dříve.

Ach, ta pověst…

TikTok má ve světě sociálních sítí dost špatné renomé a šíří se nespočet vtipů o těch, kteří TikTok používají. Aplikace má pověst sítě pro teenagery a dětí ve věku do 15 let je zde opravdu hodně. Jejich videa jsou ve většině případů hodně podobná – tanec před telefonem, lipsync, natáčení her a velmi často zážitky běžného dne.

A přesně s tímto názorem se setkávám u většiny lidí v mém okolí. Jenže každá mince má dvě strany a já musím objektivně uznat, že na TikToku je obrovské množství velmi talentovaných tvůrců, kteří do škatulky „tančících dětí“ opravdu nezapadají. Jejich videa mají nápad, jsou excelentně zpracovaná a člověk občas žasne, co dokáže telefon, jedna aplikace a kreativita. Namátkou mohu vzpomenout na vědce, kteří před kamerou zaznamenávají své chemické či fyzikální pokusy, dále pak velké množství umělců včetně mistrů počítačových efektů až po kuchaře, kteří předávají své umění vařit společně s uměním vytvářet obsah.

Proč je tedy TikTok tak neoblíbený mezi většinou dospělé populace? Je to dost možná kvůli strachu z čehokoli nového. Téměř každý z nás se bojí změn a kroků do neznáma a je jedno, jestli se jedná o novou práci, vztah, bydlení nebo třeba nová sociální síť. TikTok je nová věc, které se velká část bojí a je vůči ní skeptická. Osobně si pamatuji, když byl Instagram ve svých začátcích. Byla to právě mladá generace, která ji využívala, a zbytek se vysmíval a nevěřícně kroutil hlavou. Rozmach Facebooku nebo YouTube si už nepamatuji, ale podle mých blízkých zde panovala podobná situace.

TikTok je momentálně v této fázi, kdy se mladí hromadně vrhají do průzkumu nové platformy, a starší ročníky je mají za blázny. Už teď má tato sociální síť rekordní počet uživatelů a osobně si myslím, že nás čeká její další velký růst. Za pár let může být z TikToku mainstream jako dnes již zmíněný Facebook a bude na něm opravdu každý. Nařízený odchod z amerického trhu by tento růst zpomalil, ale nemyslím si, že by jej zcela zastavil. O vyostřené situaci s USA však až v samostatné kapitole.

Umělá inteligence a algoritmy

Žijeme v době digitální a naše životy už z velké části ovlivňují algoritmy. Ať už využíváte slevové karty v supermarketech, díváte se na YouTube videa nebo právě sjíždíte Instagram, pečlivě propracovaný algoritmus se v pozadí stará o to, abyste se dostali přesně k tomu, co vás zajímá. Jen díky tomu pak vydržíte na YouTube i Instagramu o něco déle a IT giganti pak mohou zvyšovat zisky z reklamy. Přesně to stejné se děje na TikToku a opět musím uznat, že je zde tato oblast dovedena k dokonalosti.

Hlavní menu se zde označuje anglickým výrazem „For You Page“ – ve zkratce FYP. V české verzi najdete slovní spojení „Pro tebe“. Jedná se o teoreticky nekonečný seznam videí, které se v tomto pořadí zobrazují jen a pouze vám. Každá FYP je svým způsobem unikát a vaše chování před displejem telefonu výrazně ovlivňuje to, co se vám bude zobrazovat. V mém případě se první dva týdny algoritmus TikToku zaučoval a zvykal si na můj vkus a oblíbená témata. To, co mi tehdy doporučoval, bylo relevantní jen asi z 20 % a chtěl jsem to s touto aplikací vzdát.

Postupem času se však začala relevance videí rapidně zvyšovat a momentálně se pevně drží nad 80 procenty. Zbylých 20 % zřejmě nechává prostor pro rozvoj mého vkusu, který se přirozeně vyvíjí. Tento způsob mi opravdu neskutečně vyhovuje a pokusím se to vysvětlit na porovnání s Instagramem. Na tom se vám ukazují všechny příspěvky profilů, které sledujete.

Během nějakého časového úseku se ale zájem vyvine a osobně už mne nebaví to, co jsem obdivoval minulý rok. Instagram vám nepřestane ukazovat příspěvky vašich sledujících, pouze dá do popředí ty více oblíbené. U TikToku je přístup úplně jiný a profily, které od začátku sleduji, ale přestaly mne bavit nebo zajímat, už na mé FYP nevidím.

Když se nad tím zamyslí většina obyvatelstva, bude možná trochu vystrašena. Z mého pohledu geeka a nadšence do technologií je to ale fantastická ukázka toho, kam se svět kolem nás díky deep learningu, AI a algoritmizaci dostal. Že to funguje dost spolehlivě, dokazuje i fakt, co všechno výběry ovlivňuje. Například poté, co jsem párkrát klikl na profily komentující má videa, jsem v následujících dnech dostával na moji FYP tančící děti a někdy opravdu hodně bizarní obsah.

Naštěstí existuje možnost oznámit TikToku, že o podobná videa nemám zájem. Stačilo takto zareagovat na dva „výtvory“ a od té doby jsem nic takového neviděl. Za tohle si zaslouží TikTok velký palec nahoru.

Sledovanost není vše

TikTok je zatím platforma, která může působit jako nafouknutá bublina. Slyšeli jste někdy o Charli D’Amelio, Loren Gray nebo třeba Addison Rae? Já donedávna také ne a přitom je první jmenovaná dost významnou postavou TikToku. Charli má aktuálně zhruba 77 milionů odběratelů, a to začala teprve minulý rok ve svých patnácti letech.

Představte si, že by Pewdiepie získal svých 100 milionů odběratelů na YouTube za necelý rok a půl. Tím nechci říct, že by Charli byla extrémně talentovaná dívka. Možná právě paradoxně je jednou z těch, které jen tančí před kamerou a její videa mi nepřijdou ničím zajímavá. Jen pro zajímavost slouží fakt, že na Instagramu má zhruba 28 tisíc sledujících.

I zde však skvěle funguje algoritmus a do doby, než jsem si Charli na TikToku vyhledal, jsem neviděl ani jedno její video. Jsem si jist, že by většinu z vás její tvorba stejně jako mne nebavila. Rozdíly mezi ostatními tvůrci jsou opravdu velké a někdo točí každý den několik videí, jiní si podrobnosti o soukromém životě nechávají pro sebe.

S dobrým nápadem nebo zajímavým obsahem videa se snadno můžete dostat na milionové počty zhlédnutí. Nezajistí vám to však žádný velký úspěch. Spíš než to se jedná o jakýsi způsob motivace do další tvůrčí činnosti. Z testování Huawei Mate Xs jsem vytvořil krátké video, které jsem pověsil na TikTok. Během pár dní mělo více než půl milionu zhlédnutí a číslo stále roste. Co z toho ale mám? Vůbec nic.

Když jsem na TikToku projížděl různé profily, přišel jsem na to, že se docela často objevuje podobný scénář. Jedno z prvních videí získá velký úspěch, a pokud autor neudrží kadenci natáčení, brzy mu sledovanost klesne. TikTok se prostě neustále snaží, ať natáčíte co nejvíce videí, a udělá pro to vše. Důvod je velmi jednoduchý a můžete za tím hledat peníze. Dlouhou dobu byl TikTok bez reklam a jen zřídka jsem viděl sponzorované video. Tomu je však zřejmě konec, protože koncem června byla představena platforma pro marketingové využití aplikace.

Využití reklamou je významným tématem

Pracuji již nějakou dobu v marketingu, a i to byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem se pustil do neprobádaných vod TikToku. Nejsem jasnovidec, ale podle mého názoru bude způsob zacílení reklamy na uživatele na špičkové úrovni. Algoritmu jsem totiž postupně odkryl všechny oblasti, které mne zajímají a lákají. To bude s velkou pravděpodobností využito v momentě, kdy se na TikToku začne objevovat reklama v čím dál větším měřítku.

Vadí mi to? Ani ne. Naprostá část reklam bude vždy otravná, ale lepší vidět relevantní spot na nový telefon než pro mne zbytečnou kosmetiku na vlasy. Každý má na tuto oblast jiný názor a já to plně respektuji. Možná to zní tak, že TikTok využívá algoritmu ke sledování uživatelů a jejich potenciálnímu nákupnímu chování. Stačí si však uvědomit, že soubory cookies v prohlížeči, Facebook nebo Instagram dělají přesně to samé. Všechny tyto platformy využívají toho, co o vás ví, aby pak zobrazily relevantní reklamy, které vás mohou skutečně zajímat.

V mém okolí vyzkoušelo reklamní služby na TikToku již několik marketingových agentur a nespornou výhodou je (zatím) velmi nízká konkurence a cena. Bavíme se o několikanásobně menších cifrách než v případě Facebooku a rozdíl oproti Linkedinu je ještě mnohem výraznější. Tím však výhody končí a hlavní problém vidím v roztříštění publika.

Facebook Ads Manager dokáže velmi přesně a konkrétně nastavit velké množství parametrů uživatelů, kterým se bude reklama zobrazovat. TikTok bude bodovat zejména objemem uživatelů, ale jejich výběr podle mého nebude tak přesný.

Výhody v TikTok reklamě jsou sporné

I to se ale bude s postupem času měnit, a až bude o reklamu na TikToku větší zájem, přijde i mnoho požadavků na vylepšení centra reklam. Osobně mě ale velmi baví myšlenka, že jako firma žádnou reklamu nemusíte platit. Stačí totiž pravidelně nahrávat videa produktů nebo služeb a úspěch může být na cestě. Přesně tímto způsobem se zviditelnila síť fastfoodu v USA, které stačil nápad zaměstnance. V České republice jsem si podobných profilů (zatím) nevšiml, ale nepochybuji o tom, že existují.

Osobně mi z pohledu reklamy a propagace produktů nepřijde TikTok zrovna dvakrát zajímavý. Spíše se mi zdá, že přítomností a aktivitou na této síti vyjadřují společnosti svým způsobem přiblížení se mladší generaci a chtějí, aby vypadaly více „cool“. A to je zcela správně. Světové značky si své zákazníky vychovávají a chystají se na jejich příchozí kupní sílu. Značka Nike, kterou asi není třeba představovat, má s tímto přístupem dlouholeté zkušenosti a ani v případě TikToku neudělal tento gigant výjimku. Má zhruba 1,2 milionu sledujících a oproti konkurenci v podobě společnosti Adidas má velkou výhodu.

Problémy a nedostatky jsou minimální

Jedinou oblast, kterou bude muset TikTok ještě výrazně posílit, je vyhledávání. To totiž uživateli nijak výrazně nepomáhá a osobně to považuji za bolavé místo aplikace. Pokud se vám třeba líbí nějaká skladba, audio videa, autor nebo video samotné, je naprosté peklo něco z toho najít.

Skladbu i audio si sice můžete uložit do seznamu oblíbených zvuků, ale někdy na to zapomenete a pak prostě máte smůlu. Ani po zadání klíčových slov není vyhledávač schopen najít to, co hledáte, a místo relevantních výsledků odkazuje na videa s minimálním počtem zhlédnutí a z úplně jiného kontinentu (většinou Asie).

Pokud vás autor zaujme, můžete jej sledovat a jeho seznam poté najdete na svém profilu. Zkuste ale najít někoho konkrétního v seznamu o několika stovkách nebo tisících profilů. Oblíbená videa si také můžete prohlédnout na profilu. U nich je ale pravděpodobnost nalezení požadovaného videa ještě menší a navíc zde není žádná možnost filtrace nebo vyhledávání. Prostě obrovský seznam časově seřazených videí. Musel bych však být hodně velký hnidopich, abych na TikTok kvůli tomu zanevřel. Naopak je to prostor ke zlepšení, na který se budu zaměřovat, a věřím, že se vyhledávání brzy výrazně zlepší.

Spasí Microsoft TikTok v Americe?

Jakkoliv to zní šíleně, jednalo by se o geniální tah Microsoftu a já tomuto řešení fandím. Dokud byl TikTok malou platformou, o kterou se nikdo téměř nezajímal, bylo vše v pořádku. Jenže TikTok se rozrostl do obřích rozměrů a zejména v Americe se těší velké popularitě.

Prezident Donald Trump si se svou strategií „Make America great again“ uvědomil, že tato platforma nepochází z USA a mohla by tento plán ohrozit. Facebook, Instagram, Twitter nebo třeba LinkedIn jsou všechno sítě, které mají ústředí v Americe. Zřejmě automaticky tak nikomu nevadí skandály s úniky dat, a to zejména prvního jmenovaného zástupce.

Nemyslím si, že by měla Amerika důkazy o tom, že je TikTok využíván pro špehování uživatelů a že by se jednalo o bezpečnostní hrozbu. Podle mě chce Trump pouze zachovat sociální sítě a platformy z Ameriky těmi nejpoužívanějšími na světě a hodlá k tomu využít veškeré prostředky včetně své politické moci. Ostatně velmi podobným způsobem zkomplikoval život i společnosti Huawei.

Co kdyby se však našla značka ze Spojených států, která by americký TikTok převzala? Trump by byl spokojený, TikTok by nepřišel o miliony uživatelů a i Microsoft by z toho nevyšel s prázdnou. Vlastní totiž obrovské množství serverů, které jsou pro chod TikToku klíčové. Pokud by se zájem o tuto platformu pro sdílení videí zvyšoval, americký softwarový gigant by měl pro své servery obřího odběratele.

Teoreticky by tak nemusel přebírat celý TikTok, ale stačilo by se domluvit na umístění dat na servery Microsoftu. Spokojený by tak byl Trump a všechny zainteresované strany. To je však pouze můj subjektivní pohled, který se může od konečného výsledku na míle lišit.

Hloupost pro děti, nebo užitečný nástroj?

TikTok jsem zprvu vnímal jako všichni ostatní v mém věku – hloupost pro děti. Zpětně však musím uznat, že jsem se mýlil, a svá slova beru zpět. Stejně jako je na YouTube tisíce nekvalitních tvůrců, na TikToku je zcela jistě najdete také. Jenže to platí i naopak a najdete zde nespočet opravdu kreativních a talentovaných lidí, kteří své umění dokáží podat v několikavteřinovém videu. Přiznám se, že jsem na TikToku víceméně denně a přidal jsem si jej k Instagramu, Facebooku a LinkedInu, které jsem pravidelně používal doteď.

Křivka popularity TikToku bude asi ještě nějakou dobu výrazně stoupat a jen těžko lze odhadovat, kam až se vyšplhá. Mladá generace je k telefonu víceméně připoutaná a Facebook začíná být vnímán jako sociální síť pro starší. Tím se nechci nikoho dotknout, pouze předávám informaci mých mladších přátel a známých.

TikTok má skvěle našlápnuto k velkému úspěchu a zčásti za to může i snaha přiblížit se uživatelům. Z Instagramu nemůžete videa importovat do TikToku. Naopak to však jde, a to překvapivě snadno. Uživatelé Instagramu tak nevědomky dostávají informace o TikToku a z mého pohledu je to skvělá strategie.

Zákaz TikToku v USA nebo v Číně je „pouze“ politickou hrou, která může skončit stejně rychle, jako začala. Tato sociální síť je momentálně hodně silná a udrží se při životě i v případě, že by o tyto dva silné trhy přišla. Pokud by se do hry vložil Microsoft, mohl by přinést řešení uspokojující všechny strany. Osobně této platformě moc fandím a jsem zvědavý, jaký osud ji v budoucnu čeká.

Používáte TikTok, nebo dáváte přednost jiným sociálním sítím? Pokud k TikToku máte nějaké otázky, dejte mi do komentářů vědět. Budu se na ně snažit odpovídat a přivítám také váš pohled na tuto platformu pro sdílení videí.