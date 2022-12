Čínou otřásají demonstrace. Vláda cenzuruje videa přímo na vašem telefonu, varuje novinářka

Před třemi lety v Číně, konkrétně ve městě Wu-chan, započala pandemie koronaviru, který způsobuje dnes již dobře známou nemoc Covid-19. Následkem toho byl omezen provoz mnoha výrobních podniků. Čínská vláda se proto rozhodla o udržovat v Číně více méně tvrdá opatření, aby nedošlo k dalšímu šíření. Ačkoliv ten pravý lockdown tam na mnoha místech dnes již nepanuje, je povinné nosit roušky a na veřejných místech probíhá namátkové testování na přítomnost viru.

Aktuálně kvůli těmto restrikcím probíhají po území celé pevninské Číny četné demonstrace či alespoň menší protesty. Podle mapy vypracované Australian Strategic Policy Institute (ASPI) nepokoje v listopadu 2022 probíhaly jak na západě v Kašgaru nebo Urumči, tak v obrovských pobřežních městech, jako jsou Šanghaj, Kanton nebo Peking. Podle expertů jde o nejrozsáhlejší protestní akce za poslední dekádu.

Vládnoucí Komunistická strana Číny se snaží proti těmto demonstracím bojovat všemi dostupnými prostředky. Policie tak informuje veřejnost, že pořádat podobná protestní setkání je nelegální, a v obchodních centrech i na nádražích hlídá doslova každý metr čtvereční, jak na Twitteru ukazuje novinářka Jennifer Zeng. Policejní složky sebemenší náznak odporu okamžitě potlačují hrubou silou.

At Mao Ye Department Store in #Shenzhen City in #CCPChina , one cop in every meter. That's how the #CCP responds to #ChinaUprising #chinaprotest #ChinaUprising #A4Revolution in #China pic.twitter.com/5mUpasQn1J

Do kontaktu s policií se však mohou dostat i pokojní kolemjdoucí nebo třeba cestující hromadnou dopravou. Policie prochází vozy metra a provádí kontroly jednotlivců. Těm sebere telefon, podívá se do galerie, jestli tam náhodou nenajdou fotky a videa z demonstrací, a prověří, jestli uživatel nepoužívá zakázané služby VPN či aplikace jako Telegram nebo Twitter. Na videu to zachytil twitterový profil @whyyoutouzhele. Pokud policisté objeví jakýkoliv obsah, který by byl v rozporu s tamními zákony, donutí nebožáka všechno smazat.

Známá čínská novinářka Melissa Chan, která emigrovala do USA a prošla redakcemi The New York Times, The Guardian a dalšími, vyvěsila na svůj twitterový profil video, které má dokazovat, že smartphony Huawei jsou napojené na čínskou vládu. Demonstrantům s telefony této značky z galerií záhadně mizí videa zachycená na demonstracích, přičemž o tom uživatel není nikterak informován. „Takovou míru dystopie neukazují ani ty nejponurejší sci-fi filmy,“ uvedla novinářka.

Chinese social media users report Huawei phones automatically deleting* videos of the protests that took place in China, without notifying the owners.

*Not sure if it’s from the cloud or device level

Our sci-fi movies have not even imagined this level of dystopia… pic.twitter.com/BKtJcRnus5

— Melissa Chen (@MsMelChen) November 30, 2022