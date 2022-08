Výroba v Číně přestává Apple zajímat. Produkci MacBooků a hodinek tak přesune do Vietnamu

Už jsme si prakticky zvykli na to, že většina zboží prodávaného na globálních trzích přicestovalo z Čínské lidové republiky. K výrobě v říši středu zlákaly nejednu firmu levná pracovní síla a příznivé podmínky. Jak se ale zdá, značka „Made in China“ postupně začne z elektroniky mizet.

Jednou z prvních vlaštovek je Apple, který podle serveru Nikkei Asia chystá přesun výroby počítačů MacBook a chytrých hodinek Apple Watch k jižnímu sousedovi Číny, tedy do Vietnamu. Pro tuto asijskou zemi by to znamenalo obrovský úspěch – už nyní se tam vyrábí některé modely iPadu a sluchátek AirPods. Dle informací Nikkei Asia už Luxshare začal s testovací výrobou a pokud vše půjde hladce, mohl by Apple přesunout výrobu do Vietnamu kompletně.

Čína se pro velké technologické společnosti v poslední době stává čím dál tím méně atraktivní. Na vině jsou jak dlouhodobé neshody mezi vládou Číny a Spojených států, tak například zvyšující se životní standard a posilování střední třídy v nejlidnatější zemi světa. Cupertino už dříve přesunulo výrobu iPhonu 13 do mnohem levnější Indie a dá se předpokládat, že do budoucna bude v zemi ovládané Si Ťin-pchingem vyrábět méně a méně zařízení.