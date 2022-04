iPhone 13 na kari. Apple přesouvá výrobu prémiových modelů do Indie

Indický trh s chytrými telefony je druhý největší na světě hned za tím čínským. I přes svou velikost je ale Indie považována za rozvojovou zemi, což do značné míry určuje, jaké telefony se na tamním trhu budou prodávat nejlépe. Mezi ně patří telefony v cenové hladině 2–4,5 tisíce korun, přičemž mezi značkami dominuje především Xiaomi a Samsung.

Pro Apple je však indický trh zajímavý z jiného hlediska, neboť ani se svým nejlevnějším smartphonem, kterým je iPhone SE (2022), se v Indii pravděpodobně výrazněji neprosadí (byť se o to pokouší s reinkarnovaným iPhonem 6s). Co Apple na indickém subkontinentu přitahuje je levná pracovní síla – indický premiér Narendra Modi láká skrze program „vyrobeno v Indii“ do země velké společnosti, které by zde mohly začít s výrobou svých zařízení. Na pobídky a daňové úlevy, které zahrnují například odpuštění daně z dovozu zboží, Apple evidentně slyší, neboť svá zařízení v Indii vyrábí už od roku 2017.

Nyní se gigant z Cupertina rozhodl svou přítomnost ještě posílit. Kromě výroby nejlevnějšího modelu z jeho portfolia začne v zemi vyrábět také nejnovější iPhony 13 a některé modely iPadů, čímž sníží svou závislost na čínských továrnách. Apple pochopitelně nebude stavět továrnu ve vlastní režii, nýbrž podpoří svého dvorního výrobce, tchajwanskou firmu Foxconn. Otázkou zůstává, jaký dopad bude mít výroba zařízení v Indii nejen pro zisky Applu, ale také na kvalitu produkovaného zboží.