TikTok v problémech. Koupí ho Musk, nebo jej nahradí nová čínská síť RedNote?

Rok 2024 nebyl pro čínskou sociální síť TikTok nijak úspěšný. Odliv uživatelů umocnily zejména všelijaké zákazy a regulace napříč Evropou i Amerikou. A rok 2025 nebude jiný, v USA se totiž chystá vstoupit v platnost novela zákona, která by TikTok plošně zakázala. A dokonce se mluví o tom, že by aplikace mohla spadnout do klína miliardáři Elonu Muskovi.

Situace kolem TikToku v USA vypadá, že aplikace je na pokraji zkázy. V dubnu loňského roku podepsal prezident Biden zákon, který čínské společnosti ByteDance nařizuje prodat TikTok do rukou amerického holdingu, jinak bude aplikace z bezpečnostních důvodů plošně zakázána. Čas mají čínští majitelé do 19. ledna.

Pokud zákon vstoupí v platnost, TikTok by zmizel z amerických obchodů s aplikacemi. Stávající uživatelé by mohli aplikaci nadále používat, ale bez možnosti aktualizací. Vidle do toho však hodil Donald Trump, který se jen den po předpokládaném nabytí účinnosti zákona chystá na prezidentskou inauguraci. Sám Trump ještě požádal Nejvyšší soud USA, který se zabývá odvoláním čínské strany, aby rozhodnutí odložil o pár dní.

Pakliže k tomu dojde – demokratický senátor Markey navrhuje dokonce odklad o 270 dní – Trump bude mít možnost se do zákona vložit coby nový prezident. Přitom je to právě Trump, kdo během svého prvního prezidentského období tvrdě zakázal Huawei, ZTE a několik dalších firem, které podle něj představovaly pro USA bezpečnostní riziko. I ohledně TikToku se prve vyjadřoval negativně, pak svá tvrzení zmírnil.

Proč? Jedním z důvodů může být cosi jako „obchodní příležitost“. Kolem Trumpa se totiž od jeho zvolení do druhého prezidentského úřadu ochomýtá jak šéf Meta Mark Zuckerberg, tak nejbohatší muž světa a ředitel sítě X Elon Musk. V kuloárech se dokonce začalo šuškat, že osobou, která by mohla TikTok od čínského molocha ByteDance odkoupit, může být právě Musk.

„Podle jednoho ze scénářů, o kterém čínská vláda diskutovala, by Muskova společnost X – dříve Twitter – převzala kontrolu nad TikTokem v USA a řídila by oba podniky společně, uvedli naše zdroje. TikTok má v USA více než 170 milionů uživatelů, což by mohlo posílit snahu společnosti X přilákat inzerenty,“ píše agentura Bloomberg s odkazem na vlastní zdroje.

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.

Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for.

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024