Konec TikToku v USA? Trump slíbil, že tento zákaz zruší

Donald Trump slíbil, že zabrání zákazu TikToku

Tento zákaz ovšem vstoupí v platnost dříve, než se oficiálně ujme úřadu

Jaký je jeho plán je prozatím otázkou

Čínská sociální síť TikTok patří obzvláště mezi mladými mezi nejpopulárnější aplikace v chytrém telefonu, nicméně když dojde na různé představitele států, už to tak růžové není. V řadě zemí se minimálně debatuje o tom, že by tato síť měla být zakázána, především z důvodu nejasných vazeb TikToku na čínskou vládu. Ve Spojených státech to došlo tak daleko, že na byl na celostátní úrovni schválen zákon, který TikTok definitivně zakáže.

Skončí TikTok v USA?

Kontroverzní zákon už je schválený a podepsaný dosluhujícím prezidentem Joe Bidenem, přičemž v platnost vstoupí už v příštím roce. Paradoxně pouhý den předtím, než se úřadu chopí nově zvolený prezident Spojených států, Donald Trump. Ten v rámci své předvolební kampaně sliboval, že zákaz TikToku odvolá, což může působit trochu paradoxně právě vzhledem k vazbám sociální sítě na čínský establishment a tématu jeho kampaně, která stavěla Ameriku na první místo. Dle serveru The Washington Post Trump plánuje dodržet svůj předvolební slib a zákaz TikToku zruší.

„Podle lidí obeznámených s jeho názory na tuto problematiku se nově zvolený prezident Donald Trump pokusí v příštím roce zastavit případný zákaz TikToku v USA, poté co v předvolební kampani slíbil, že v případě svého vítězství tuto populární aplikaci sociálních médií zachrání. Aplikace pro sdílení videí má podle zákona přijatého v dubnu s podporou obou stran v lednu najít nového vlastníka, který nebude sídlit v Číně, jinak ztratí přístup k americkým uživatelům,“ píše The Washington Post.

Není jasné, co přesně plánuje Trump udělat, aby zákazu zabránil. Otázkou také zůstává, zda se ho pokusí zastavit ještě před jeho lednovým uzákoněním, nebo jej zastaví ve chvíli, kdy nastoupí do úřadu spolu s republikánskou většinou v Kongresu. Ve hře je ale také možnost, že zákon nechá bez povšimnutí – ostatně Donald Trump je obtížně předvídatelný.