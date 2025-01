Musk jako nepřítel EU číslo jedna? Může ovlivnit volby ve prospěch německých nacionalistů

Evropská unie se obává intervence Elona Muska do únorových německých voleb

Ten plánuje na síti X věnovat publicitu krajně pravicovému hnutí Alternativa pro Německo

EU přitom nemá nejlepší pozici, protože Musk je zároveň blízký staro-novému prezidentovi Trumpovi

Zástupcům Evropské komise (EK) je znovu trnem v oku miliardář Elon Musk. Na půdě Komise panuje obava, že by svou náklonností k německé krajně pravicové straně Alternativa pro Německo (AfD) mohl přímo či nepřímo ovlivnit sněmovní volby, které se u našich východních sousedů konají v únoru letošního roku. Komise bude proto vyšetřovat sociální síť X z možného podezření na porušení zákona o digitálních službách.

Elon Musk pomáhá i škodí

Šéf Tesly a zakladatel SpaceX Elon Musk je znám svou provokativní osobností a „velkohubými“ prohlášeními, kterými často a rád čeří klidné vody internetu. V současnosti poutá pozornost jeho afinita ke krajně pravicovému německému politickému uskupení Alternativa pro Německo (AfD).

Na své sociální síti X se Musk opakovaně vyjádřil pozitivně na adresu této strany. Předsedkyně AfD Alice Weidel dokonce použila jeho prohlášení plné sympatií pro volební kampaň do sněmovních voleb 2025. „AfD chápe, že ekonomická svoboda je nejen žádoucí, ale i nezbytná. Jejich přístup ke snižování nadměrné státní regulace, snižování daní a deregulaci trhu odráží principy, díky nimž byly společnosti Tesla a SpaceX úspěšné,“ stojí na plakátech.

.@elonmusk: „Die #AfD hat verstanden, dass wirtschaftliche Freiheit nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist. Ihr Ansatz zum Abbau staatlicher Überregulierung, zur Steuersenkung und zur Deregulierung des Marktes spiegelt die Prinzipien wider, die Tesla und SpaceX… pic.twitter.com/Xp8nmbGwaK — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 28, 2024

Co víc, Elon Musk navíc plánuje ve čtvrtek večer pořádat na platformě X živý stream, ve kterém bude s předsedkyní Weidel diskutovat. Za to však 53letý miliardář nesklidil zrovna vlnu pochvaly. Francouzský prezident Macron to dokonce označil za „přímou intervenci do německých voleb“.

Evropská komise plánuje kroky proti X

A Muskova vlivu na veřejnost se obává i Evropská komise, výkonný orgán Evropské unie (EU). „V Bruselu tento krok vyvolal obavy, že by Musk mohl zmanipulovat algoritmy své platformy, aby zvýšil dosah živého přenosu, čímž by Weidel získala nespravedlivou výhodu oproti ostatním kandidátům,“ popsal ve svém článku pro Bloomberg komentátor Gian Volpicelli.

Problém je v tom, že i kdyby se Musk přes platformu X pokusil zvýhodnit kandidáty AfD oproti ostatním zástupcům německé politické scény, Evropská komise s tím nic moc neudělá. V rámci zákona o digitálních službách (DSA) sice může EK udělit Muskovi pokutu až ve výši 6 % z celosvětových ročních příjmů, podobné spory se však vlivem snahy o maximální korektnost táhnou klidně i několik měsíců, neřkuli let. Přitom volby se v Německu konají už za měsíc, konkrétně 23. února.

Aby to celé bylo ještě složitější, rozhodnutí o zahájení případného vyšetřování dle DSA řídí byrokraté EU a zelenou jim dává komisař EU pro digitální záležitosti. Naproti tomu rozhodnutí o uložení pokuty musí schválit celá Komise, včetně předsedkyně Ursuly von der Leyen.

Inspirace pro Apple, pohroma pro EU

Jak upozornila agentura Bloomberg, Evropská komise se navíc snaží trochu vyčistit vzduch ve srovnání s předchozím obdobím. Tehdy totiž bylo každé vyšetřování sítě X doprovázeno ostrými vyjádřeními tehdejšího komisaře Thierryho Bretona přímo na Muskově platformě, což vnímal autoritářský podnikatel jako osobní útok.

„Komise vyčkává a případ proti X odloží přinejmenším do Trumpovy inaugurace,“ píše Bloomberg. Nejspíš se tak stane z opatrnosti vzhledem k novým pořádkům, které může Trumpova administrativa nasadit. Elon Musk je navíc výrazným poradcem staro-nového prezidenta Donalda Trumpa, kterého čeká už 20. ledna slavnostní inaugurace.

Vypadá to tedy, že na papíře velmi silný nástroj DSA výrazně oslabuje pozice Elona Muska coby šéfa jedné z vyšetřovaných platforem, ale zároveň člověka velmi blízkého novému prezidentovi USA. Co víc, pro Evropu to neznamená vůbec nic dobrého, protože podobnou – leč možná ne tak servilní – cestou se vydají i zástupci dalších velkých platforem, jako je Mark Zuckerberg (Meta) nebo Tim Cook (Apple), na které má Evropská komise rovněž spadeno.