Šéf TikToku se sešel s Trumpem. Chce odvolat zákaz sociální sítě

Generální ředitel sociální sítě TikTok se v pondělí sešel s Donaldem Trumpem

Tématem hovoru byl zákaz jeho sítě, který vstoupí v platnost den před inaugurací nového prezidenta

Jestli Trump skutečně zákaz odvolá se teprve ukáže

Sociální síť TikTok to nemá v poslední době vůbec jednoduché. Nejde o to, že svým zaměřením cílí především na mladší uživatele, kteří na ní tráví spoustu času, ale o vazbách vedení společnosti na čínskou vládu, což řada států považuje za bezpečnostní hrozbu. Výjimkou nejsou ani Spojené státy, které připravily celostátní zákaz TikToku, přičemž administrativa končícího prezidenta Joe Bidena zákon schválila. V platnost by měla nová legislativa vstoupit v příštím roce, konkrétně jen den před tím, než se úřadu ujme nově zvolený prezident Donald Trump.

Odvolá Trump zákaz TikToku?

Ten část své kampaně postavil na tom, že je příznivcem této mladé sociální sítě a že tento zákaz po svém nástupu do Bílého domu zruší. Tento krok si evidentně chce pojistit také generální ředitel TikToku Shou Zi Chew, který se s Trumpem sešel v pondělí, přičemž není tajemstvím, že předmětem hovoru byl právě chystaný zákaz sociální sítě. Nutno podotknout, že Trump se v poslední době nesešel jen s Chewem, ale také s generálními řediteli velkých technologických gigantů, jako jsou Apple, Amazon, Google či Meta.

Ačkoli Trump původně podporoval zákaz TikToku kvůli obavám o národní bezpečnost, na začátku letošního roku začal měnit svůj postoj. V březnu Trump řekl, že zákaz TikToku nechce, protože „bez TikToku může narůst Facebook a já považuji Facebook za nepřítele lidu“. V červnu se následně na síť TikToku připojil. Když byl Trump v pondělí na tiskové konferenci dotázán na téma zákazu TikToku, uvedl, že se na to „podívá“. V souvislosti s touto kauzou je nutné připomenout, že Donald Trump je pragmatický politik, který své sliby rozhodně nebere příliš vážně.