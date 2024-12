Éra zákazů sociálních sítí je tady. Teenageři v USA je mohou legálně používat poslední dva týdny

Americký stát Florida uzákonil úplný zákaz sociálních sítí pro mladistvé do věku 14 let

Platit začne od 1. ledna 2025 a dotkne se všech známých platforem

Sociální sítě zažívají těžké období. Vědci, psychologové a odborníci na kyberbezpečnost se shodují, že nadužívání může u slabších jedinců způsobovat deprese a úzkost. Zejména pak u dětí a mladistvých, kteří neumí správně odhadnout, že ne vše na internetu je skutečná realita. Historicky první demokratická země – Austrálie – se tak rozhodla k represivnímu zákazu. A od ledna podobný zákaz zavede i americký stát Florida.

Zákaz sociálních sítí na Floridě

V březnu informovala světová média o kontroverzním zákonu, který podepsal guvernér Floridy Ron DeSantis. Ten stanovuje nové podmínky pro používání sociálních platforem u dětí pod 16 let. Konkrétně:

14letí a 15letí musí mít pro používání sociálních sítí písemné schválení od rodičů či zákonných zástupců.

Mladší 14let mají úplný zákaz, sociální sítě nesmí používat ani se schválením rodičů či zákonných zástupců.

Provozovatelé sociálních sítí na americkém trhu tak musí podle zákona profily všech uživatelů mladších 14 let vymazat. U 14letých a 15letých uživatelů dojde k uzamčení profilu, jehož odemčení bude podmíněno souhlasem zákonného zástupce prostřednictvím platformy třetí strany. Pokud nebude profil schválen do 90 dnů od nabytí účinnosti zákona, bude odstraněn i ten.

Zákon se bohužel explicitně nezmiňuje o tom, jakou platformu budou rodiče dotčených adolescentů pro schvalování věku používat, ani jakou formou bude schvalování probíhat.

Facebook, TikTok, ale co X?

DeSantisův zákon se dokonce ani nezmiňuje o tom, jaké konkrétní sociální sítě budou dotčeny. Omezuje se pouze na obecné formulace, aby bylo pokryto co možná největší procento platforem. Zákaz bude platit pro sociální platformu, (na) které

uživatelé mohou nahrávat obsah nebo prohlížet obsah či aktivity jiných uživatelů,

10 % nebo více denně aktivních uživatelů mladších 16 let stráví v průměru dvě hodiny denně nebo déle,

používají algoritmy k analýze uživatelských dat nebo informací o uživatelích k výběru toho, co uživatelé uvidí,

používají některá z následujících „návykových funkcí“: nekonečné scrollování – obsah, který se neustále načítá, aniž by bylo nutné se přesunout k obnovení nebo k přechodu na novou stránku push oznámení nebo upozornění na konkrétní činnosti nebo události týkající se uživatele zobrazení metrik „líbí se mi“, „sdílených“ nebo „přeposlaných“ příspěvků video, které se přehrává, aniž by na něj uživatelé klikali živé přenosy.



Tento popis pochopitelně sedí na všechny známé sociální sítě, ať už jde o Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, nebo třeba i mikroblogovací alternativy typu Bluesky. Postižené sociální sítě nemusí splňovat všechny podmínky zákona, bohatě stačí jen některé z nich.

Florida není jediná

Zákaz sociálních sítí pro mladistvé začne na Floridě platit 1. ledna 2025. V tomto roce však pravděpodobně vstoupí v účinnost také obdobný zákaz v Austrálii, který navrhl zkraje listopadu ministerský předseda Anthony Albanese.

Specifikace obou zákonů jsou vlastně podobné. Australský zákaz má platit pro všechny děti do 16 let, bez možnosti výjimek v případě schválení od rodičů. Také podobně jako na Floridě má zákaz plnou podporu jak vlády, tak i parlamentu. Podobný zákaz nařízený státem nenabízí takřka žádná západní demokracie. Výjimkou jsou americké státy Utah a Arkansas, ve kterých je vyžadováno schválení rodičů při registraci uživatele mladší 18 let.