Teenageři do věku 16 let budou mít na sociálních sítích utrum. Austrálie schválila nový zákon, platit začne za rok

Australská vláda schválila zákon, který zakazuje dětem do 16 let zakazuje používání sociálních sítí

Australané novou legislativu vítají, sociální sítě ji kritizují

Z jeho znění především není jasné, jakým způsobem mají nezletilým zabránit v užívání sítí

Téma vztahu dospívajících a sociálních sítí je hojně diskutované napříč celou společností nejen u nás, ale také ve světě. Dopady nadměrného trávení času na Facebooku, Instagramu či TikToku zkoumá nejeden vědec, sociolog či psycholog a způsoby, jak omezit negativní dopady hledají i samotní rodiče. Mimo tyto skupiny se o budoucí generace voličů starají také politici, kteří velmi rádi přistupují ke snadnému řešení, kterým je zákaz s pomocí zákona.

Tak tomu je i v případě Austrálie, kde místní zákonodárci odhlasovali zákaz používání sociálních médií dětmi mladšími 16 let. Cílem legislativy je chránit duševní zdraví dětí na internetu, a to i přes odpor technologických společností, které tvrdí, že zákaz je prakticky neproveditelný.

Budou mít mladí Australané na sociálních sítích utrum?

Nový zákon má vstoupit v platnost za 12 měsíců, což dává společnostem provozujícím sociální sítě čas na splnění požadavků. Ty zahrnují přijetí přiměřených opatření, která zabrání dětem, které nedosáhly minimálního věku, mít účet. Děti, které tato chystaná omezení poruší, nebudou potrestány, stejně jako jejich rodiče – odpovědnost leží výhradně na poskytovatelích platforem. „Chceme, aby australské děti měly dětství, a chceme, aby rodiče věděli, že vláda stojí na jejich straně,“ uvedl australský premiér Anthony Albanese v prohlášení ze začátku tohoto měsíce. „Víme, že některé děti si najdou způsob, jak omezení obejít, ale chceme poslat vzkaz společnostem provozujícím sociální sítě, aby si v nich udělaly pořádek.“

We're making 16 years old the minimum age for social media. Here's why. pic.twitter.com/evjttbTjUB — Anthony Albanese (@AlboMP) November 8, 2024

Ačkoli zákon nespecifikoval, na které sítě by se měl vztahovat, předpokládá se, že půjde především o Facebook, Instagram, Snapchat a TikTok. Sítě poskytující vzdělání, jako je třeba YouTube či chatovací platformy typu WhatsApp by neměly být tímto zákonem nikterak postihnuty. Legislativa rovněž neupřesňuje, jakým způsobem by měly technologické společnosti nová věková omezení prosazovat, ale těm, které tak neučiní, budou hrozit pokuty až do výše 50 milionů australských dolarů (asi 777 milionů korun). Zákon nevyžaduje, aby uživatelé v rámci procesu ověřování nahrávali průkazy totožnosti.

V úterý zveřejněný průzkum společnosti YouGov ukázal, že 77 procent Australanů tato opatření podporuje. Podobnými návrhy na zavedení vyšších věkových omezení na sociálních sítích se zabývají také v Norsku a na Floridě, přičemž druhý jmenovaný návrh je v současné době zpochybňován kvůli obavám z ohrožení svobody projevu.

Seems like a backdoor way to control access to the Internet by all Australians https://t.co/694yCzWOaB — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

Ačkoli by se dal jistým pohledem označit jako chvályhodný, z praktického pohledu ovšem stojí na velmi vratkých nohách. Největší problém je patrně v tom, že zákon nespecifikuje, jakým způsobem by sociální sítě měly mladým uživatelům bránit v jejich využívání. Mezi důležité otázky patří také zda bude zákonodárcům stačit opatření ve stylu dialogu s potvrzením věku, zda budou moci ověřovat průkazy totožnosti nebo jakým způsobem se bude Austrálie stavět k situaci, kdy budou mladší uživatelé využívat sítě například s pomocí VPN.

Meta už nový zákon kritizovala a označila jej za nekonzistentní a neúčinný. Společnost vyzvala australskou vládu, aby přijetí legislativy odložila, a to s odkazem na nejistotu ohledně přiměřených kroků, které je třeba učinit, aby ji mohly platformy s dopadem prosadit. Majitel sociální sítě X Elon Musk se proti zákonu rovněž ohradil a tvrdí, že se jedná o zadní vrátka pro kontrolu přístupu k internetu pro všechny Australany. Každopádně tímto zákonem australská vláda bere zodpovědnost z beder rodičů a nakládá ji na nadnárodní korporace.